La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para mayo de 2026. Para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 6 y 7, las fechas de acreditación se concentran en la segunda quincena del mes, siguiendo el ordenamiento establecido para la atención en entidades bancarias.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Es importante recordar que los montos percibidos este mes incluyen el ajuste por movilidad mensual, además del bono extraordinario de $70.000 destinado a jubilados de la mínima y titulares de Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y Pensiones (SIPA)

El pago a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se divide según el monto del haber:

- Haberes que NO superan el primer intervalo de pago (Mínimas):

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

Calendario de pagos ANSES mayo 2026

- Haberes que superan el primer intervalo de pago:

Para este grupo, el calendario se unifica al final del mes. Los DNI terminados en 6 y 7 cobrarán el jueves 28 de mayo.

Asignaciones Familiares y Universales

Los titulares de asignaciones tienen sus fechas de cobro vinculadas al tramo de las jubilaciones mínimas:

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

- Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 6: martes 19 de mayo.

DNI terminados en 7: miércoles 20 de mayo.

- Asignación por Prenatal y Maternidad:

DNI terminados en 6 y 7: martes 19 de mayo.

Requisitos y trámites para la Asignación Universal por Hijo

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con estas terminaciones cobran en la primera etapa del cronograma:

- Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 6 y 7: jueves 14 de mayo.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para el resto de las prestaciones, los días asignados son:

- Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de mayo.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

Todas las terminaciones (incluidas 6 y 7) cobran en el plazo que va desde el 12 de mayo al 10 de junio.

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- Asignaciones Familiares de PNC:

Todas las terminaciones (incluidas 6 y 7) perciben el beneficio entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

ANSES recomienda a los beneficiarios utilizar la tarjeta de débito para compras en comercios, lo que permite acceder al dinero de forma segura sin necesidad de retirar efectivo. La consulta de la fecha exacta puede realizarse en el sitio oficial con el número de CUIL.

GZ