La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para mayo de 2026. Para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 4 y 5, el calendario se desplaza hacia la mitad del mes, siguiendo el orden correlativo establecido para garantizar un flujo ordenado en las entidades bancarias.

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

Cabe recordar que los montos de este mes incluyen el ajuste por movilidad basado en el índice de inflación, sumado al mantenimiento del bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben la jubilación mínima y las Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y Pensiones (SIPA)

El cobro para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se organiza según el monto del haber:

- Haberes que NO superan el primer intervalo de pago (Mínimas):

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026

- Haberes que superan el primer intervalo de pago:

Para este grupo, el calendario se unifica hacia el final del cronograma mensual. Los DNI terminados en 4 y 5 percibirán sus haberes el miércoles 27 de mayo.

Asignaciones Familiares y Universales

Las fechas para los titulares de asignaciones coinciden con el tramo de las jubilaciones mínimas:

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

- Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 4: viernes 15 de mayo.

DNI terminados en 5: lunes 18 de mayo.

- Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 4 y 5: viernes 15 de mayo.

- Asignación por Maternidad:

Todas las terminaciones de DNI (incluidas 4 y 5) tienen sus fondos disponibles entre el 13 de mayo y el 10 de junio.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con estas terminaciones cobran en la primera etapa del mes:

- Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 13 de mayo.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para el resto de las prestaciones de seguridad social, el esquema es el siguiente:

- Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de mayo.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

Todas las terminaciones de DNI (incluidas 4 y 5) percibirán el beneficio en la primera quincena, entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

Requisitos y trámites para la Asignación Universal por Hijo

- Asignaciones Familiares de PNC:

Todas las terminaciones (incluidas 4 y 5) tienen asignado el periodo entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

ANSES recordó que la consulta del día exacto puede realizarse de forma personalizada en su sitio web ingresando el número de CUIL. Una vez depositado el dinero, este permanece en la cuenta para ser utilizado con tarjeta de débito o retirado por cajero automático en cualquier momento.

GZ