La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos para mayo de 2026, estructurado bajo el esquema habitual de terminación de Documento Nacional de Identidad (DNI). Para los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 2 y 3, las fechas se distribuyen a lo largo del mes según la categoría de la prestación y el monto de los ingresos.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

En el marco de la actualización por movilidad mensual, que para este mes representa un incremento del 3,38% basado en la inflación de marzo, los montos se han ajustado. Además, se mantiene el bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben el haber mínimo y las pensiones no contributivas.

Jubilaciones y Pensiones (SIPA)

El cobro para los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se divide en dos grandes grupos:

- Haberes que NO superan el mínimo ($393.174,10 + bono):

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

- Haberes que superan el mínimo:

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

Asignaciones Familiares y Universales

Para los titulares de asignaciones, las fechas de acreditación coinciden con el inicio del cronograma de las jubilaciones mínimas:

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

- Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 2: miércoles 13 de mayo.

DNI terminados en 3: jueves 14 de mayo.

- Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 2 y 3: jueves 14 de mayo.

Asignación por Maternidad:

Todas las terminaciones de DNI, incluidas las finalizadas en 2 y 3, pueden cobrar en cualquier momento entre el 13 de mayo y el 10 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos son los primeros en el esquema mensual:

- Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 2 y 3: martes 12 de mayo.

Requisitos y trámites para la Asignación Universal por Hijo

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

Para quienes se encuentran en situación de desempleo o deben percibir cobros por única vez (Matrimonio, Nacimiento o Adopción), el calendario se fija hacia el cierre del mes:

- Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de mayo.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

Todas las terminaciones de DNI (incluidas 2 y 3) percibirán el beneficio entre el 12 de mayo y el 10 de junio.

- Asignaciones Familiares de PNC:

Todas las terminaciones (incluidas 2 y 3) percibirán el beneficio entre el 11 de mayo y el 10 de junio.

El organismo recordó que el dinero permanece en la cuenta bancaria una vez acreditado, por lo que puede ser retirado por cajero automático en cualquier momento posterior a la fecha asignada o utilizado mediante compras con tarjeta de débito para mayor seguridad.

GZ / EM