A partir del primer día del calendario de pagos de cada mes, los beneficiarios de la seguridad social pueden acceder al detalle pormenorizado de sus liquidaciones. Esta herramienta de consulta está diseñada para ofrecer transparencia sobre los montos recibidos, los descuentos aplicados y el estado de cada prestación de forma rápida y sencilla.

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La consulta está dirigida a un amplio espectro de beneficiarios, incluyendo trabajadores en relación de dependencia, monotributistas, personas que cobran la Prestación por Desempleo, jubilados, pensionados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) o por Embarazo.

¿Qué conceptos se pueden verificar?

A través del sistema, los usuarios pueden visualizar los cobros y descuentos correspondientes a:

- Asignación Familiar o Universal por Hijo (incluyendo hijos con discapacidad).

- Ayuda Escolar Anual.

- Complemento de la AUH (20% acumulado).

- Complemento Leche del Plan 1000 días.

- Asignación por Cuidado de Salud Integral.

- Prestación Alimentar.

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El semáforo de ANSES: ¿Qué significan los colores?

Una de las funciones más útiles de la plataforma es la identificación visual del estado de la asignación. Al ingresar al detalle, los beneficiarios encontrarán sus prestaciones marcadas con tres colores distintos:

- Verde: Indica que las asignaciones se encuentran con pagos vigentes.

- Amarillo: Señala que la prestación está suspendida o embargada.

- Rojo: Significa que la asignación ha sido denegada.

Para los casos en amarillo o rojo, el sistema cuenta con la opción "Ver Más", donde se explica el motivo específico de la suspensión o denegatoria y, en los casos que corresponda, la forma de solucionarlo para restablecer el cobro.

Guía paso a paso para la consulta

Para realizar el trámite de forma digital, ya sea desde una computadora o mediante la app mi ANSES, se deben seguir estos pasos:

- Ingresar a mi ANSES: Es indispensable contar con la Clave de la Seguridad Social para validar la identidad.

- Acceder al menú: Una vez dentro, navegar por la ruta Hijos > Mis Asignaciones.

- Seleccionar el período: Elegir el mes o lapso de tiempo que se desea consultar para desplegar el detalle de los montos.

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Este sistema permite a los padres y tutores tener un control más completo sobre los recursos destinados a cada uno de sus hijos, facilitando la gestión de trámites sin necesidad de acudir de forma presencial a una oficina de atención.

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