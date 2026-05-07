La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de pago para mayo de 2026. Los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 8 y 9 cierran el cronograma mensual, percibiendo sus haberes durante la última etapa del mes.

ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH

Al igual que el resto de los grupos, los montos de este periodo incluyen el ajuste por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas.

Jubilaciones y Pensiones (SIPA)

El pago a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se organiza de la siguiente manera:

- Haberes que NO superan el primer intervalo de pago (Mínimas):

DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.

- Haberes que superan el primer intervalo de pago:

Los DNI terminados en 8 y 9 serán los últimos en cobrar, con fecha asignada para el viernes 29 de mayo.

Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran

Asignaciones Familiares y Universales

Para los titulares de las distintas asignaciones, las fechas coinciden con el tramo de las jubilaciones mínimas:

- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

- Asignación por Embarazo (AUE):

DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.

DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.

- Asignación por Prenatal:

DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de mayo.

- Asignación por Prenatal y Maternidad:

Todas las terminaciones (incluidas 8 y 9) pueden cobrar el 19 de mayo.

ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026

Pensiones No Contributivas (PNC)

Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con estas terminaciones cobran promediando el mes:

- Pensiones No Contributivas:

DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.

Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único

El esquema para las prestaciones restantes se define así:

- Prestación por Desempleo:

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.

- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):

Todas las terminaciones cobran en el periodo que va desde el 12 de mayo al 10 de junio.

Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo

ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y lugar de cobro en "Mi ANSES" con su Clave de la Seguridad Social. Se recomienda el uso de medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad.

GZ