La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó las fechas de pago para mayo de 2026. Los beneficiarios cuyos documentos finalizan en 8 y 9 cierran el cronograma mensual, percibiendo sus haberes durante la última etapa del mes.
ANSES confirmó el aumento de mayo de 3,38%: cuánto cobran jubilados, pensionados y AUH
Al igual que el resto de los grupos, los montos de este periodo incluyen el ajuste por movilidad y el bono extraordinario de $70.000 para las jubilaciones mínimas y las Pensiones No Contributivas.
Jubilaciones y Pensiones (SIPA)
El pago a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino se organiza de la siguiente manera:
- Haberes que NO superan el primer intervalo de pago (Mínimas):
DNI terminados en 8 y 9: jueves 21 de mayo.
- Haberes que superan el primer intervalo de pago:
Los DNI terminados en 8 y 9 serán los últimos en cobrar, con fecha asignada para el viernes 29 de mayo.
Cronograma de pagos de mayo de ANSES: quiénes son los primeros grupos que cobran
Asignaciones Familiares y Universales
Para los titulares de las distintas asignaciones, las fechas coinciden con el tramo de las jubilaciones mínimas:
- Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo:
DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.
DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.
- Asignación por Embarazo (AUE):
DNI terminados en 8: jueves 21 de mayo.
DNI terminados en 9: viernes 22 de mayo.
- Asignación por Prenatal:
DNI terminados en 8 y 9: viernes 22 de mayo.
- Asignación por Prenatal y Maternidad:
Todas las terminaciones (incluidas 8 y 9) pueden cobrar el 19 de mayo.
ANSES: calendario de pagos y aumentos de mayo 2026
Pensiones No Contributivas (PNC)
Los beneficiarios de pensiones por invalidez, vejez y madres de 7 hijos con estas terminaciones cobran promediando el mes:
- Pensiones No Contributivas:
DNI terminados en 8 y 9: viernes 15 de mayo.
Prestación por Desempleo y Asignaciones de Pago Único
El esquema para las prestaciones restantes se define así:
- Prestación por Desempleo:
DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de mayo.
- Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción):
Todas las terminaciones cobran en el periodo que va desde el 12 de mayo al 10 de junio.
Aumentan jubilaciones con bono ANSES: cuáles son los nuevos montos por la inflación de marzo
ANSES recuerda que los beneficiarios pueden consultar su fecha exacta y lugar de cobro en "Mi ANSES" con su Clave de la Seguridad Social. Se recomienda el uso de medios electrónicos de pago para mayor seguridad y comodidad.
GZ