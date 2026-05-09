Violento temporal en la Costa, con olas gigantes de 7 metros, inundaciones y puertos cerrados: los videos más impactantes

El ciclón extratropical que afecta a gran parte del país golpeó con fuerza a la Costa Atlántica bonaerense, donde se registraron olas de más de siete metros, ráfagas superiores a los 80 kilómetros por hora, inundaciones, daños en balnearios y espacios públicos. El fenómeno impactó especialmente en ciudades como Mar del Plata, Necochea, Monte Hermoso, Pinamar y Miramar, mientras el Servicio Meteorológico Nacional mantiene el alerta naranja por lluvias y vientos intensos al menos hasta el mediodía de este sábado.

En Mar del Plata, el temporal obligó a cerrar completamente el puerto y las escolleras norte y sur por prevención. El Consorcio Regional Portuario conformó un comité de emergencia junto a Prefectura Naval y ordenó reforzar las amarras de las embarcaciones. Además, los clubes náuticos suspendieron todas las actividades deportivas debido al fuerte oleaje.

Las lluvias no paran desde el jueves y durante gran parte del viernes la humedad alcanzó niveles cercanos al 98%. El viento rotó hacia el sudoeste y causo una gran caída de la sensación térmica. Debido a eso, las olas comenzaron a superar los tres metros de altura en distintos sectores de la costa marplatense.

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Necochea fue una de las ciudades más afectadas por el temporal. Las ráfagas llegaron a oscilar entre los 80 y 85 kilómetros por hora, lo que obligó a las autoridades a cerrar la Ruta 288 por inundaciones y falta de visibilidad. También quedó clausurada la zona de la escollera ante el riesgo que representaba la crecida del mar.

En Monte Hermoso, el agua avanzó hasta dos cuadras tierra adentro en algunos sectores y gran parte de la ciudad permaneció sin suministro eléctrico durante varias horas. Como medida preventiva, se suspendieron las clases y se restringieron distintas actividades. El temporal también provocó complicaciones en Pinamar, donde hubo también calles inundadas y caída de árboles en distintos barrios.

Miramar registro durante la noche del viernes ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora y hubo reportes de daños menores en estructuras costeras. Mientras tanto, las autoridades siguen de cerca la evolución del sistema climático por temor a nuevas complicaciones.

¿Qué es una ciclogénesis y para qué regiones hay alerta?

La Agencia Federal de Emergencias advirtió además por una crecida del nivel del mar en distintos puntos de la costa bonaerense. Según el organismo, las zonas más comprometidas serían Puerto Ingeniero White, Puerto Belgrano y Puerto Rosales, además del tramo costero entre Monte Hermoso y Necochea, donde las condiciones podrían agravarse por la combinación de viento, marea y oleaje.

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó evitar circular por áreas costeras, mantenerse informados por canales oficiales y extremar las medidas de precaución.

CS