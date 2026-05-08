¿Qué es una ciclogénesis y para qué regiones hay alerta?

El Servicio Meteorológico mantiene bajo vigilancia a distintas zonas del país por la formación de una ciclogénesis, un fenómeno atmosférico que puede provocar fuertes lluvias, tormentas intensas, ráfagas de viento y un marcado descenso de temperatura en pocas horas.

La ciclogénesis es un proceso meteorológico mediante el cual se forma o intensifica un sistema de baja presión. En términos simples, ocurre cuando una masa de aire cálido y húmedo choca con aire frío, generando inestabilidad en la atmósfera. Esa combinación favorece el desarrollo de tormentas, precipitaciones abundantes y vientos fuertes.

Especialistas explican que este tipo de eventos no son inusuales en la región, aunque pueden tener un fuerte impacto dependiendo de su intensidad y desplazamiento. En muchos casos, la ciclogénesis provoca temporales de corta duración, pero con fenómenos severos concentrados en pocas horas.

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Según los últimos reportes meteorológicos, las alertas alcanzan principalmente a sectores del centro y este del país. Entre las regiones bajo advertencia aparecen áreas de la provincia de Buenos Aires, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el sur de Santa Fe, Entre Ríos y parte de Uruguay, donde se esperan tormentas localmente fuertes y abundante caída de agua.

Además de las precipitaciones, el fenómeno podría generar ráfagas superiores a los 70 kilómetros por hora y actividad eléctrica intensa. También se prevé un brusco cambio de temperatura tras el paso del sistema frontal.

Las autoridades recomiendan evitar circular durante las tormentas más intensas, asegurar objetos que puedan volarse por el viento y mantenerse informados a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

En zonas urbanas, uno de los principales riesgos está vinculado a anegamientos temporarios por la acumulación de agua en cortos períodos, especialmente en calles y avenidas con drenaje insuficiente.

Meteorólogos indicaron que el fenómeno comenzará a sentirse con mayor intensidad entre la noche y la madrugada, aunque las condiciones inestables podrían extenderse durante buena parte de la jornada siguiente.