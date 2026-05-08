Singapur autoriza a los maestros a azotar a alumnos para combatir el bullying.

El debate sobre los límites de la disciplina escolar volvió a instalarse a nivel internacional luego de que trascendiera que en Singapur continúan vigentes normas que permiten la aplicación de castigos físicos en determinadas escuelas como parte de las medidas disciplinarias frente a casos graves de indisciplina y bullying.

El sistema educativo del país asiático contempla, bajo estrictas regulaciones, el uso del “caning”, una práctica que consiste en aplicar golpes con una vara sobre las palmas o glúteos de los estudiantes varones. La medida solo puede ser ejecutada por autoridades autorizadas dentro de las instituciones y bajo protocolos específicos establecidos por el Ministerio de Educación.

Las autoridades de Singapur sostienen que estas sanciones buscan mantener el orden y desalentar conductas violentas, entre ellas situaciones reiteradas de acoso escolar. Según explican, el castigo corporal es considerado un último recurso y se aplica únicamente en casos graves.

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Sin embargo, organismos internacionales de derechos humanos y especialistas en educación cuestionan fuertemente este tipo de medidas. Diversas organizaciones advierten que los castigos físicos pueden generar consecuencias psicológicas negativas y no constituyen una solución efectiva a largo plazo para combatir el bullying.

El tema volvió a cobrar notoriedad en redes sociales y medios internacionales, donde se reabrió la discusión sobre los distintos modelos disciplinarios utilizados en escuelas alrededor del mundo. Mientras algunos sectores destacan la estricta disciplina del sistema singapurense y sus altos niveles académicos, otros consideran que las sanciones físicas resultan incompatibles con estándares modernos de protección infantil.

En Singapur, las políticas educativas combinan normas de conducta rigurosas con programas de prevención del acoso escolar, mediación y seguimiento psicológico. Aun así, el uso del castigo corporal continúa siendo uno de los aspectos más controvertidos del modelo.

En la mayoría de los países occidentales, este tipo de prácticas se encuentran prohibidas en ámbitos educativos, al considerarse una forma de violencia contra niños y adolescentes. Por ese motivo, la situación en Singapur genera periódicamente cuestionamientos y fuertes debates a nivel internacional.