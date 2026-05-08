Triquinosis en Córdoba: extreman los protocolos por alerta sanitaria

Las autoridades sanitarias de Córdoba reforzaron los controles y protocolos preventivos tras detectarse nuevos casos de triquinosis, una enfermedad transmitida por el consumo de carne de cerdo o productos derivados contaminados y elaborados sin las condiciones sanitarias adecuadas.

El Ministerio de Salud provincial confirmó que se intensificaron las tareas de vigilancia epidemiológica y los operativos de inspección en distintos puntos de la provincia, con especial atención sobre la comercialización informal de chacinados y embutidos caseros.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria causada por larvas del parásito Trichinella spiralis. Las personas pueden contraerla al consumir alimentos infectados que no hayan sido correctamente cocidos o que no cuenten con controles bromatológicos oficiales.

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Entre los síntomas más frecuentes aparecen fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, inflamación de párpados y malestar general. En cuadros severos, la enfermedad puede provocar complicaciones cardíacas y neurológicas.

Frente a esta situación, las autoridades recomendaron evitar la compra de productos de origen dudoso y verificar que los alimentos cuenten con etiqueta, habilitación sanitaria y procedencia certificada. Además, recordaron que la cocción adecuada de la carne resulta fundamental para reducir riesgos.

Los controles también alcanzan a criaderos y establecimientos de faena, donde se realizan análisis específicos para detectar la presencia del parásito en animales destinados al consumo.

En paralelo, municipios y comunas reforzaron campañas de concientización para advertir sobre los riesgos de consumir embutidos caseros sin control sanitario, especialmente durante reuniones familiares y eventos sociales donde suele aumentar este tipo de consumo.

Desde el sistema de salud pidieron a quienes presenten síntomas compatibles con triquinosis y hayan ingerido productos porcinos recientemente que concurran de inmediato a un centro médico para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno.

La alerta sanitaria se mantiene activa mientras continúan las investigaciones epidemiológicas para determinar el origen de los casos detectados y evitar nuevos contagios.