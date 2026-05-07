Bajó el consumo de yerba mate en la Argentina

El consumo de yerba mate en la Argentina mostró una caída en los primeros meses de 2026, en un contexto marcado por la pérdida de poder adquisitivo y el encarecimiento de productos básicos. Según datos difundidos por el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), las ventas en el mercado interno retrocedieron hasta convertirse en las más bajas de los últimos cinco años.

De acuerdo con el informe oficial, durante febrero se despacharon 19,2 millones de kilos de yerba mate al mercado interno, lo que representó una caída interanual del 9% respecto del mismo mes de 2025. Además, entre julio de 2025 y febrero de 2026 el consumo acumuló un descenso del 7,3%, pasando de 182,4 millones de kilos a 169,1 millones.

El retroceso también se reflejó en el primer bimestre del año. Entre enero y febrero de 2026, el consumo interno alcanzó los 40,6 millones de kilos, frente a los 43,1 millones registrados en igual período del año pasado, lo que implica una baja del 5,5%.

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Pese a la caída del mercado doméstico, las exportaciones mostraron un comportamiento positivo. En enero de 2026 los envíos al exterior crecieron 46,6% interanual y alcanzaron más de 3,5 millones de kilos. El sector encontró en la demanda internacional un alivio frente al menor consumo local.

Especialistas del sector vinculan la baja en el consumo a la inflación acumulada y al aumento de precios en góndola, que obligó a muchos hogares a reducir compras o elegir paquetes más pequeños. La yerba mate, uno de los productos más tradicionales de la mesa argentina, comenzó así a reflejar con mayor fuerza el impacto de la situación económica sobre los hábitos cotidianos.