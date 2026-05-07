El cuentapropismo sigue avanzando.

El trabajo independiente continúa ganando terreno en la Argentina y ya representa una porción significativa del mercado laboral. Según un informe elaborado por la consultora Politikon Chaco, una de cada cuatro personas ocupadas trabaja actualmente de manera cuentapropista, en un contexto atravesado por la informalidad, la pérdida de empleo asalariado y la necesidad de generar ingresos adicionales.

El relevamiento, realizado sobre la base de datos oficiales del mercado laboral, indicó que el empleo por cuenta propia alcanzó niveles elevados durante el último año y se consolidó como una de las principales salidas laborales frente a la desaceleración económica. Entre las actividades más frecuentes aparecen comercio, servicios personales, transporte, gastronomía y trabajos vinculados a plataformas digitales.

De acuerdo con el estudio, el crecimiento del cuentapropismo refleja las dificultades para acceder a empleos formales y estables. Muchos trabajadores optan por actividades independientes ante la falta de oportunidades en relación de dependencia o como complemento para sostener sus ingresos frente al aumento del costo de vida.

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Los especialistas de Politikon advirtieron además que gran parte de este universo laboral presenta altos niveles de precariedad e informalidad. En numerosos casos se trata de ocupaciones sin aportes jubilatorios, cobertura médica ni ingresos fijos, lo que genera mayor vulnerabilidad económica y social.

El fenómeno se observa especialmente en grandes centros urbanos y en sectores de bajos ingresos, aunque también creció entre trabajadores calificados que desarrollan actividades freelance o vinculadas a la economía digital. La expansión de aplicaciones de reparto, transporte y servicios profesionales remotos también impulsó nuevas modalidades de trabajo independiente.

En paralelo, el informe remarcó que el empleo asalariado privado continúa mostrando dificultades para recuperar dinamismo, mientras que el sector público y las ocupaciones independientes absorben buena parte de la demanda laboral.

Analistas económicos sostienen que el avance del cuentapropismo se convirtió en uno de los principales cambios estructurales del mercado laboral argentino en los últimos años. Aunque representa una alternativa de generación de ingresos para millones de personas, también expone las limitaciones del empleo formal para absorber la creciente demanda de trabajo.