Shopping Fest: grandes descuentos en todo el país del 8 al 10 de mayo

Del 8 al 10 de mayo se realizará una nueva edición del “Shopping Fest”, un evento comercial que reunirá promociones, descuentos y beneficios especiales en centros comerciales y locales adheridos de todo el país. La iniciativa buscará impulsar el consumo en medio de un contexto económico desafiante para el comercio y ofrecer oportunidades de compra con rebajas importantes en distintos rubros.

Durante las tres jornadas, los consumidores podrán acceder a descuentos en indumentaria, tecnología, calzado, electrodomésticos, perfumería, gastronomía y artículos para el hogar. Además, muchos comercios ofrecerán cuotas sin interés y promociones bancarias con tarjetas seleccionadas.

La propuesta contará con la participación de importantes shoppings y cadenas comerciales de la Argentina, que extenderán horarios y organizarán actividades especiales para atraer público. Desde el sector comercial señalaron que esperan una fuerte convocatoria, especialmente por la cercanía con el Día de la Madre en algunos mercados regionales y por el interés generado por las promociones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Según explicaron los organizadores, el objetivo del Shopping Fest es incentivar las ventas luego de varios meses de retracción del consumo. En ese sentido, remarcaron que el evento apunta tanto a las compras presenciales como al comercio electrónico, ya que numerosas marcas también ofrecerán descuentos a través de sus plataformas online.

Entre las promociones más destacadas aparecen rebajas de hasta el 50%, financiación en cuotas y beneficios acumulables con billeteras virtuales y programas de fidelización. Algunos bancos además ofrecerán reintegros adicionales en determinados días y rubros.

El evento se desarrollará en centros comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y distintas provincias, incluyendo Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Tucumán y Neuquén, entre otras. Desde las cámaras empresariales señalaron que el movimiento generado por este tipo de iniciativas resulta clave para sostener la actividad comercial y atraer consumidores.

En un escenario marcado por la cautela en el gasto de los hogares, el Shopping Fest buscará convertirse en una de las principales apuestas comerciales de mayo para reactivar las ventas y captar el interés de quienes esperan fechas especiales para aprovechar descuentos y promociones.