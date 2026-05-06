“El Último Viaje a China”: el documental que recupera el legado de China Zorrilla

“El Último Viaje a China”, el primer documental dedicado a la vida y el legado de China Zorrilla, llegó a los cines con una propuesta íntima sobre una de las figuras más queridas de la cultura rioplatense.

La película, dirigida por Alejandro Maci, reconstruye el universo personal y artístico de la actriz uruguaya a través de un relato que reúne memoria, humor, amistad y libertad creativa.

Un viaje al pasado para reencontrarse con China Zorrilla

El documental tiene como eje a Soledad Silveyra, quien emprende un viaje al pasado para reencontrarse con los recuerdos compartidos con China Zorrilla en un espacio marcado por veranos, proyectos, descanso y aventura.

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En ese recorrido también aparece la memoria de Carlos Perciavalle, compañero de escenarios, travesías y experiencias que forman parte de una época clave para el teatro y la cultura del Río de la Plata.

La película no se limita a una biografía tradicional. A partir de testimonios y registros de la propia voz de China, propone una mirada cercana sobre su pensamiento, su humor y su manera de ejercer la libertad artística.

Una figura que abrió camino en la cultura rioplatense

“El Último Viaje a China” presenta a Zorrilla como una artista que rompió moldes sin perder su estilo, su sensibilidad ni su capacidad para construir vínculos con distintas generaciones.

El film destaca su lugar como una mujer que contribuyó a cambiar la mirada sobre el teatro, la actuación y la libertad creativa, abriendo puertas para quienes vinieron después.

Con una duración de 75 minutos, la producción combina imágenes, recuerdos y voces que permiten redescubrir a China Zorrilla desde una perspectiva humana y artística.

Una coproducción entre Argentina y Uruguay

La película es una coproducción argentino-uruguaya realizada por Alternativa Films, Sinapsis Ideas y Eudeba. Entre sus productores se encuentran Pablo Echarri, productor argentino del proyecto; Luis Quevedo, por Eudeba; y Alfredo Caro, productor uruguayo.

El documental fue presentado en una avant premiere realizada en Montevideo, con la presencia de figuras de Argentina y Uruguay, autoridades y referentes de la cultura.

Con dirección y guion de Alejandro Maci, “El Último Viaje a China” funciona como un homenaje a una artista irrepetible y como una invitación a volver sobre una parte central de la memoria cultural del Río de la Plata.