Furor por las figuritas del Mundial 2026: ¿cuánto sale completar el álbum?

A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo 2026, la clásica fiebre por las figuritas volvió a instalarse con fuerza en la Argentina. El lanzamiento del álbum oficial de Panini desató largas filas en kioscos, intercambios en plazas y una pregunta inevitable entre fanáticos: ¿cuánto cuesta completar la colección?

El nuevo álbum llega con una edición récord: cuenta con 112 páginas y un total de 980 figuritas, en línea con el formato ampliado del Mundial, que tendrá 48 selecciones participantes.

En cuanto a los precios, el punto de partida ya implica un gasto considerable. El álbum en su versión básica ronda entre los $12.000 y $15.000, mientras que cada sobre de figuritas —con siete unidades— cuesta aproximadamente $2.000 en kioscos.

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Pero el verdadero desafío económico aparece al intentar llenarlo. En un escenario ideal, sin figuritas repetidas, completar los 980 espacios demandaría alrededor de $280.000. Sin embargo, la realidad es otra: el sistema aleatorio de los sobres hace que se acumulen repetidas, lo que eleva significativamente el costo final.

Estimaciones recientes indican que completar el álbum puede costar entre $1.000.000 y $1.600.000 en Argentina, dependiendo de la suerte y la cantidad de intercambios que realice cada coleccionista.

El fenómeno no es nuevo, pero sí más caro que nunca. Analistas señalan que esta edición podría ser una de las más costosas de la historia en términos reales, impulsada por la inflación local y el mayor tamaño de la colección.

En este contexto, los intercambios vuelven a ser clave. Plazas, escuelas y redes sociales se convierten en puntos de encuentro donde chicos y grandes buscan completar el álbum sin gastar de más. “Cambiar figuritas” vuelve a ser una práctica central, tanto por economía como por tradición.

Más allá del costo, el furor refleja el peso cultural de esta costumbre en cada Mundial. Para muchos, llenar el álbum no es solo un objetivo, sino parte de la experiencia previa al torneo: una mezcla de nostalgia, juego y pasión por el fútbol que atraviesa generaciones.