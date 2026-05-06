Trámite de licencia de conducir: ¿Hasta qué edad se puede tramitar?

La posibilidad de obtener o renovar la licencia de conducir en la Argentina no tiene un límite de edad máximo establecido de forma general, pero sí está sujeta a controles más estrictos a medida que avanzan los años. Así lo establece la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), que fija criterios comunes para todo el país, aunque cada jurisdicción puede aplicar ciertas particularidades.

En términos generales, cualquier persona puede tramitar su licencia siempre que apruebe los exámenes correspondientes, sin importar la edad. Sin embargo, a partir de los 65 años, los plazos de vigencia del carnet comienzan a reducirse, y los controles médicos se vuelven más frecuentes.

Para los conductores entre 65 y 70 años, la renovación suele otorgarse por períodos más cortos que los habituales. En tanto, a partir de los 70 años, la licencia debe renovarse con mayor regularidad —en muchos casos, anualmente— y con evaluaciones médicas más exhaustivas que incluyen aptitud visual, auditiva y psicofísica.

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El objetivo de estas medidas no es restringir el acceso, sino garantizar que todos los conductores mantengan las condiciones necesarias para circular de manera segura. Desde la ANSV remarcan que la edad, por sí sola, no determina la capacidad para conducir, pero sí puede estar asociada a ciertos factores de riesgo que deben ser evaluados.

En jurisdicciones como la Ciudad de Buenos Aires, además de los estudios médicos, los adultos mayores pueden ser convocados a realizar evaluaciones prácticas o teóricas adicionales si así lo consideran las autoridades de tránsito.

Especialistas en seguridad vial destacan que muchos adultos mayores conservan habilidades adecuadas para conducir, y que el enfoque debe estar puesto en la evaluación individual. “No se trata de prohibir por edad, sino de asegurar condiciones de manejo seguras”, coinciden.

De este modo, en la Argentina no hay una edad límite para tramitar la licencia de conducir, pero sí un sistema progresivo de controles que se intensifica con el paso del tiempo, con el objetivo de preservar la seguridad vial tanto de los conductores como del resto de la población.