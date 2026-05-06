El invierno podría ser más caluroso que lo habitual.

El próximo invierno en la Argentina podría presentar temperaturas por encima de los valores habituales en gran parte del territorio, de acuerdo con el último informe estacional difundido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La tendencia, que abarca los meses de junio, julio y agosto, anticipa un escenario climático atípico que ya genera expectativa tanto en especialistas como en sectores productivos.

Según el organismo, existe una mayor probabilidad de que las temperaturas medias se ubiquen por encima de lo normal en regiones como el centro y norte del país, incluyendo áreas densamente pobladas como la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. En la Patagonia, en tanto, el comportamiento podría ser más variable, aunque no se descartan períodos más templados de lo habitual.

El informe también señala que este tipo de anomalías térmicas pueden estar vinculadas a la dinámica global del clima, incluyendo la posible influencia de fenómenos como El Niño o La Niña, que alteran los patrones de temperatura y precipitaciones a escala regional. No obstante, desde el SMN aclaran que se trata de proyecciones probabilísticas y no de pronósticos determinantes.

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En cuanto a las precipitaciones, no se prevén cambios significativos en la mayor parte del país, aunque algunas zonas podrían experimentar lluvias dentro de los valores normales o levemente inferiores. Esto podría impactar en actividades como la agricultura y la ganadería, que dependen en gran medida de las condiciones climáticas.

Especialistas en climatología advierten que inviernos más cálidos pueden tener efectos diversos. Por un lado, podrían reducir la frecuencia de olas de frío extremo, pero por otro, alterar ciclos naturales, afectar cultivos sensibles y favorecer la proliferación de ciertas plagas.

Además, el fenómeno se enmarca en una tendencia global de aumento de temperaturas vinculada al cambio climático. En ese sentido, los expertos insisten en la importancia de monitorear estos patrones a largo plazo y de adaptar políticas públicas y estrategias productivas frente a escenarios cada vez más variables.

Mientras tanto, desde el SMN recomiendan seguir los informes actualizados y no descartar episodios puntuales de frío intenso, ya que, aun en un invierno más cálido en promedio, pueden registrarse descensos bruscos de temperatura.

Así, el invierno 2026 se perfila como una estación que podría romper con la imagen tradicional de frío persistente, dando lugar a condiciones más templadas que las habituales en buena parte de la Argentina.