Más de diez cuadras de fila y 3000 postulantes en un frigorífico que busca empleados.

Una extensa fila de más de diez cuadras y alrededor de 3.000 personas esperando bajo el frío y la lluvia se convirtió en una de las imágenes más impactantes de la crisis laboral en el conurbano bonaerense. La escena ocurrió en el partido de Moreno, donde un frigorífico abrió una convocatoria para incorporar personal y desató una masiva concurrencia de postulantes.

La empresa lanzó una búsqueda para cubrir distintos puestos operativos dentro de la planta, entre ellos tareas de producción, carga y descarga, mantenimiento y procesamiento de alimentos. Sin embargo, lo que comenzó como una convocatoria laboral terminó transformándose en una multitudinaria concentración de personas que llegaron desde distintos puntos del oeste del Gran Buenos Aires con la esperanza de conseguir empleo.

Desde la madrugada comenzaron a formarse largas filas alrededor de la planta frigorífica. Muchos asistentes llevaron currículums impresos, termos y frazadas para soportar varias horas de espera. Algunos incluso afirmaron haber viajado desde municipios vecinos como Merlo, General Rodríguez, José C. Paz y San Miguel.

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“Hace meses que busco trabajo y no consigo nada estable”, contó uno de los postulantes en declaraciones televisivas. Otros señalaron que aceptaban cualquier turno o tarea con tal de acceder a un ingreso fijo en medio de la compleja situación económica.

De acuerdo con trascendidos, la empresa tenía previsto incorporar una cantidad reducida de trabajadores en relación con la enorme demanda registrada. La situación obligó a reforzar la organización del ingreso y ordenar la circulación en la zona para evitar inconvenientes.

Las imágenes de la fila interminable rápidamente se viralizaron en redes sociales y reavivaron el debate sobre el empleo formal en la Argentina. Especialistas advierten que el deterioro del poder adquisitivo, la desaceleración económica y la caída de la actividad en distintos sectores impulsan cada vez a más personas a competir por pocas vacantes laborales.