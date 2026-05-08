¿Se viene un "super niño"?: los impactos que podría tener en el campo

La posibilidad de un nuevo evento climático de “El Niño” de gran intensidad genera expectativa y preocupación en el sector agropecuario. Especialistas meteorológicos comenzaron a advertir sobre señales que podrían anticipar el desarrollo de un “super Niño”, un fenómeno capaz de alterar lluvias, temperaturas y rendimientos productivos en distintas regiones del mundo.

El Niño es un evento climático natural que se produce por el calentamiento anormal de las aguas del océano Pacífico ecuatorial. Ese cambio modifica la circulación atmosférica y altera los patrones de precipitaciones y temperatura en numerosos países, incluida la Argentina.

En el caso del campo argentino, un evento fuerte suele estar asociado a mayores lluvias sobre la región pampeana y el litoral, lo que puede beneficiar algunos cultivos tras períodos de sequía, aunque también implica riesgos importantes por excesos hídricos, inundaciones y problemas sanitarios.

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Productores y analistas observan con atención la evolución de los modelos climáticos internacionales, ya que un “super Niño” podría impactar directamente sobre la campaña agrícola 2026/2027. Entre los posibles efectos positivos aparecen una recuperación de la humedad en los suelos y mejores perspectivas para cultivos como soja y maíz.

Sin embargo, los especialistas advierten que precipitaciones demasiado intensas también pueden generar pérdidas. El exceso de agua complica las tareas de siembra y cosecha, deteriora caminos rurales y aumenta el riesgo de enfermedades en los cultivos.

Otro de los efectos esperados es una mayor frecuencia de tormentas severas y eventos extremos, incluyendo ráfagas fuertes, caída de granizo y períodos de lluvias persistentes. Estas condiciones podrían afectar tanto la producción agrícola como la ganadera.

En paralelo, el fenómeno también tiene impacto sobre los precios internacionales de los alimentos y los mercados de commodities, debido a que altera la producción en distintos países exportadores.

Meteorólogos aclararon que todavía es prematuro confirmar la magnitud definitiva del evento, aunque remarcan que los océanos registran temperaturas superiores a los valores habituales y eso mantiene en alerta a los organismos climáticos internacionales.

Mientras tanto, el sector agropecuario sigue de cerca cada actualización de los pronósticos, consciente de que el comportamiento del clima volverá a ser un factor decisivo para la próxima campaña.