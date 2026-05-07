AMBA: ¿Cómo estará el clima este fin de semana?

Después de varios días marcados por lluvias, tormentas y fuertes ráfagas de viento, el clima comenzará a mejorar en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el fin de semana, aunque con temperaturas mucho más bajas y ambiente típicamente otoñal.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el viernes todavía persistirán algunas lluvias aisladas durante la madrugada y la mañana, acompañadas por vientos intensos del sector sur y un marcado descenso térmico. La temperatura mínima rondará los 8 grados y la máxima apenas alcanzará los 14.

¿Cómo estará el fin de semana?

El sábado se presentará más estable, con baja probabilidad de precipitaciones y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, continuará el aire frío sobre la región, con mínimas cercanas a los 9 grados y máximas que no superarían los 14°. Además, podrían registrarse ráfagas moderadas durante gran parte del día.

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Para el domingo se espera una mejora más notoria en las condiciones meteorológicas. El cielo estará mayormente despejado, sin lluvias, y el sol volverá a ganar protagonismo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. La temperatura mínima descenderá hasta los 7 grados, mientras que la máxima se ubicará alrededor de los 16°.

Especialistas explicaron que el cambio de tiempo se debe al ingreso de una masa de aire frío proveniente del sur, luego de una semana atravesada por fenómenos de inestabilidad y ciclogénesis que provocaron tormentas intensas en distintos sectores del AMBA. ￼

Ante este panorama, recomiendan salir con abrigo, especialmente durante las primeras horas del día y la noche, ya que el viento hará que la sensación térmica sea aún más baja que la temperatura real.