La inestabilidad marcará el ritmo de la jornada en toda la Costa Atlántica, con un panorama completamente adverso para actividades al aire libre. Las autoridades municipales dispondrán la suspensión de clases ante el doble alerta amarillo del SMN por vientos y lluvias. Será un día para permanecer bajo techo, asegurar objetos sueltos y evitar cualquier tipo de circulación innecesaria en la vía pública.

El tiempo en Mar del Plata y la zona del Puerto

La temperatura se mantendrá en rangos invernales y la sensación térmica descenderá bruscamente debido a la intensidad del viento proveniente del sudoeste. En la zona del Puerto y la costa, las ráfagas serán especialmente severas, superando los 70 km/h durante la tarde. El cielo permanecerá cubierto con precipitaciones constantes que afectarán también a Batán y Sierra de los Padres con la misma intensidad.

Clima viernes 8 de mayo

El mar presentará condiciones de marejada fuerte, por lo que Defensa Civil mantendrá la restricción de acceso a escolleras y sectores de playa. En Sierra de los Padres, la nubosidad baja reducirá significativamente la visibilidad, sumándose a la caída de agua que se intensificará hacia el mediodía. El viento del oeste rotará al sudoeste, incrementando la sensación de frío durante toda la jornada de este viernes.

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Alertas y clima en la Costa Atlántica

El fenómeno de ciclogénesis impactará con fuerza no solo en General Pueyrredon, sino también en localidades vecinas como Miramar y Mar Chiquita. El Servicio Meteorológico Nacional emitirá alertas por ráfagas que podrán tocar los 90 km/h en sectores costeros expuestos. En Villa Gesell y Pinamar, las lluvias serán moderadas a fuertes, generando riesgos de anegamientos en las zonas urbanas más bajas.

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Las ráfagas del sudoeste castigarán el frente costero, por lo que se recomendará extremar precauciones con el arbolado público y cartelería. La situación de alerta se extenderá durante gran parte del viernes, afectando la navegación y las tareas portuarias. En las rutas de acceso a la región, el viento cruzado y la calzada húmeda representarán un peligro constante para quienes deban viajar por la provincia.

Pronóstico extendido: ¿qué se espera para el fin de semana?

El mal tiempo continuará durante el sábado con ráfagas similares y temperaturas que no superarán los 11°C de máxima. Las condiciones de inestabilidad recién comenzarán a ceder durante la tarde del domingo, cuando las lluvias finalmente frenen su intensidad. Para los residentes y turistas, el descanso estará marcado por un clima hostil y un marcado descenso de la temperatura en toda La Feliz.