Desconcierto en el círculo rojo: el "súper RIGI" de Milei agita dudas frente a una economía real estancada

El anuncio del "súper RIGI" que lanzó el presidente Javier Milei vía redes sociales detonó un profundo desconcierto en el círculo rojo. El empresariado analizó el anuncio como un intento del Gobierno por sostener el clima de negocios con una noticia de alto impacto discursivo, pero con interrogantes estructurales de fondo. Lejos de la previsibilidad técnica que demanda la economía real, el establishment recibió con incredulidad un paquete de beneficios apuntado a sectores inéditos, mientras las bases productivas tradicionales enfrentan una recesión que no se amaina.

La estrategia oficial eligió la grandilocuencia bélica para cubrir la falta de letra chica. A través de su cuenta en X, Milei adelantó el envío de un nuevo proyecto al Congreso: “Dado que no podemos comprarnos un B2 Spirit no me queda otra que lanzar una mega bomba desde el avión presidencial. Estaremos mandando al Congreso una ley sobre súper RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina”.

La promesa presidencial busca capturar la frontera tecnológica global. En esa línea, el mandatario agregó que el objetivo es “crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía”. El mensaje, coronado con las siglas MAGA y su habitual frase de cabecera, apunta directamente a la exportación de servicios de valor agregado.

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Para blindar la narrativa, el ministro de Economía Luis Caputo aseguró que el esquema tiene meses de diseño en el quinto piso del Palacio de Hacienda. "Venimos trabajando hace tiempo en cosas que tienen alto impacto. Ésta es una de ellas. Va a implicar más inversiones, mayor producción, mayor empleo y mayor recaudación", afirmó el titular de la cartera económica.

Una de las alternativas que se barajan en el sector privado de los "sectores que nunca existieron" es la infraestructura para centros de datos de inteligencia artificial de escala global. Meses atrás, cuando Demian Reidel todavía era presidente de Nucleoeléctrica Argentina y ostentaba el Plan Nuclear que dos años después de su anuncio todavía no arrancó, Open AI sobrevolaba como posible inversor con algún anclaje local. Según se conoce en el sector, existen al menos cuatro hyperscalers —las corporaciones que dominan el procesamiento de datos y la nube a nivel mundial— que manifestaron un interés concreto en desarrollar infraestructura de IA en el país.

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Estas compañías requieren una inversión de capital (CAPEX) masiva para poner a trabajar los servidores y la energía limpia y constante que necesitan para funcionar. Sin embargo, el proyecto choca con una limitación física: el suministro eléctrico. Una mega infraestructura de IA demanda una potencia constante que la red nacional hoy no puede garantizar sin comprometer el consumo residencial.

La solución técnica que baraja el sector privado es la construcción de Reactores Modulares Pequeños (SMR), una tecnología de generación nuclear compacta que permitiría la autonomía energética de estos centros.

El gris entre el RIGI y el RIMI

Mientras el Ejecutivo mira a Silicon Valley, el empresariado local de la economía real advierte sobre un embudo normativo. La estructura del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones vigente ya expone asimetrías: otorga estabilidad fiscal por 30 años y acceso a divisas, pero su barrera de entrada es inalcanzable para la matriz nacional.

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El reproche central radica en los USD 200 millones de piso exigidos. Fuentes empresarias del sector industrial alertan sobre una zona gris que deja a la deriva al segmento intermedio. "Hay empresas que son demasiado chicas para el RIGI y demasiado grandes para el RIMI (Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones)", graficó un directivo de una cámara fabril. Esta fragmentación margina del alivio fiscal al corazón del entramado que sostiene el empleo formal en las provincias.

Un empresario con fuertes vínculos en el sector agropecuario, que suele coincidir con el rumbo desregulador de la Casa Rosada, analizó la medida con pragmatismo: "Es más de lo mismo. Promoción de inversiones, desregulación y baja del gasto público. No pueden hacer otra cosa, ya están jugados en esa dirección y solo pueden salir hacia adelante".

Incredulidad y falta de información

El desconcierto en el círculo rojo se alimenta de la falta de precisiones. Voceros corporativos vinculados a firmas multinacionales ironizan en estricto off the record sobre la falta de datos sobre los sectores no tradicionales que el Gobierno pretende erigir como motores del desarrollo. "No tengo información sobre sectores no tradicionales que ingresarán como motor de desarrollo", admitió con suspicacia una fuente con llegada a directorios globales.

El diagnóstico entre los hombres de negocios es que la gestión de Javier Milei necesita fabricar un horizonte de prosperidad inmediata ante indicadores de alta frecuencia que muestran una actividad estancada.

ML