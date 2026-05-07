Las acciones y los bonos soberanos en dólares caen este jueves en Wall Street, tras una gran jornada marcada por la mejora en la calificación de la deuda argentina anunciada por Fitch, desde “CCC+” a “B-”.

En tanto, los mercados globales se mantienen expectantes de novedades concretas de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, luego de que la posibilidad de un acuerdo de paz impulsara un importante repunte en las operaciones del miércoles. El petróleo vuelve a cotizar a la baja y el precio del Brent perfora nuevamente los US$ 100 por barril.

El petróleo cede hacia los 100 dólares por la expectativa de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Así, los ADR argentinos anotan mayoría de bajas lideradas por: Transportadora de Gas del Sur (-3,6%), Edenor (-3,3%) e YPF (-2,8%).

En Wall Street, los bonos bajan hasta 0,4% en Wall Street, encabezados por el GD46D y el AL29D. En ese contexto, el riesgo país sube 1% hasta los 519 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En ese marco, el S&P Merval cae 1,8% a 2.828.977,160 puntos básicos. Las acciones que más bajan son: Transportadora de Gas del Norte (-3,7%), Transportadora de Gas del Sur (-3,5%) y Central Puerto (-2,7%).

La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este jueves 7 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA), sin cambios respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.390, con una suba de $4 respecto al cierre del miércoles.

El dólar blue cotiza en la jornada de este jueves a $1.380 para la compra y a $1.400 sin cambios respecto al miércoles. Por el lado del MEP, opera a $1.429, con una suba de $3 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.486 subiendo $6 respecto al miércoles.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,11%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,56%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,25% a la baja.

Por otro lado, el crudo Brent, de referencia en Europa y Argentina, retrocede 4,5% hasta los US$ 96,59 por barril. En tanto, el petróleo West Texas Intermediate (WTI) baja 4,7% hasta los US$ 90,61. Ambos índices de referencia cayeron más del 7% el miércoles, alcanzando mínimos de dos semanas debido al optimismo sobre un posible fin del conflicto en Medio Oriente.

Caputo dijo que “la gente se sobreendeudó" pensando que "la inflación iba a licuar las deudas y eso no pasó”

En Europa, el Euro Stoxx cae 0,59%. A nivel local, el DAX alemán baja 0,86% y el CAC francés retrocede 0,79%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido se contrae 1,35%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,57%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 0,48%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 1,43% y el Nikkei 225 japonés aumentó 5,58%.

La Ciudad consiguió financiamiento por US$ 500 millones a 10 años y bajó el costo de su deuda

La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional de deuda y colocó US$ 500 millones de la Serie 14 del Bono Tango, con una tasa de rendimiento de 7,375%, el costo financiero más bajo de su historia crediticia desde que alcanzó su autonomía en 1996, según informó el Gobierno porteño.

La Ciudad de Buenos Aires colocó US$ 500 millones a 10 años

La emisión se concretó con un cupón de corte de 7,05% y tuvo una demanda muy superior al monto finalmente colocado: la Ciudad recibió ofertas por más de US$ 3.000 millones, seis veces por encima de los US$ 500 millones buscados.

La operación fue encabezada por el Gobierno de Jorge Macri, a través del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, y se realizó en la ciudad de Nueva York. El nuevo título tendrá un plazo final de 10 años y una vida promedio de 9 años, con el objetivo de mejorar el perfil de vencimientos de la deuda de la Ciudad.

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