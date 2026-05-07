El ministro de Economía, Luis Caputo, puso el foco en uno de los activos más sensibles de la economía argentina: los dólares que los ahorristas mantienen dentro y fuera del sistema financiero. En una entrevista televisiva, aseguró que los depósitos en dólares alcanzan los US$ 38.000 millones, un nivel que calificó como récord y que, según remarcó, se ubica por encima del máximo registrado durante la gestión de Mauricio Macri.

El dato fue utilizado por el funcionario para defender el nuevo esquema financiero del Gobierno y para insistir en la necesidad de que más ahorros en moneda extranjera ingresen al sistema formal. Para Caputo, ese proceso puede convertirse en una fuente de financiamiento más barata para familias, empresas y proyectos de inversión.

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“A números: hoy estamos en récord de depósitos en dólares, US$ 38.000 millones, muy por encima incluso del momento más alto que fue en época de Macri”, señaló el ministro.

El planteo oficial parte de una premisa: la Argentina tiene una gran cantidad de dólares fuera del sistema financiero, habitualmente identificados como “dólares del colchón”. Durante la entrevista, Caputo habló de unos US$ 250.000 millones que podrían incorporarse gradualmente al circuito formal si mejora la confianza, se fortalecen las garantías legales y se profundiza el mercado de capitales.

Según el ministro, la incorporación de esos fondos permitiría ampliar el crédito en dólares a tasas más bajas. Caputo explicó que, a diferencia de los préstamos en pesos, el financiamiento en moneda extranjera puede tener un costo menor porque los depósitos en dólares pagan tasas reducidas. “Hoy los dólares están a tasas muy bajas. Hacés un plazo fijo en un banco con tus dólares y te paga el 3%. Entonces, ahí la tasa en dólares puede ser sustancialmente más baja”, sostuvo.

El vínculo con el crédito hipotecario

Uno de los puntos centrales del diagnóstico de Caputo fue el impacto que esos dólares podrían tener sobre el crédito de largo plazo, especialmente el inmobiliario e hipotecario. El ministro sostuvo que la Argentina no puede aspirar a un crecimiento sostenido si no logra desarrollar un mercado de capitales más profundo y estable.

“Nos parece algo fundamental para el desarrollo del mercado de capitales y para el desarrollo del crédito, sobre todo inmobiliario e hipotecario, que es el de largo plazo y que es muy bajo en la Argentina”, afirmó.

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En esa línea, el funcionario vinculó el crecimiento de los depósitos en dólares con una agenda más amplia de reformas financieras. Anticipó que el Gobierno avanzará, a través de la Comisión Nacional de Valores (CNV), con cambios que serán puestos a consulta pública para impulsar el financiamiento privado.

“No podés tener un crecimiento sostenido en el largo plazo si no tenés un mercado de capitales desarrollado. Este es un punto clave para nosotros”, remarcó Caputo.

Presunción de inocencia fiscal y dudas del mercado

El ministro también se refirió al régimen de presunción de inocencia fiscal, una herramienta que el Gobierno busca utilizar para incentivar la exteriorización de ahorros y su ingreso al sistema financiero sin que los contribuyentes enfrenten cuestionamientos automáticos sobre el origen de los fondos.

Caputo reconoció que existen reparos de algunos contadores, que advierten posibles “vacíos” o zonas grises en la normativa. Sin embargo, sostuvo que desde el Gobierno consideran que la ley está suficientemente protegida.

“Nosotros vemos que la ley está bien blindada. Si hay que hacer algo más, lo vemos también. Estamos dispuestos a hablarlo y decir si hay que reforzar esto”, aseguró.

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El funcionario también admitió que persiste lo que definió como “riesgo cuca”: la idea de que, aun si el actual marco legal ofrece garantías, algunos ahorristas temen que un futuro gobierno cambie las reglas y avance contra quienes ingresen sus dólares al sistema. Para Caputo, ese temor es uno de los factores que todavía limita una mayor formalización de los ahorros.

Bancos, tasas y financiamiento privado

El análisis sobre los depósitos en dólares apareció conectado con otra definición del ministro: los bancos, según dijo, “empezaron a funcionar nuevamente como bancos”. Caputo sostuvo que antes las entidades destinaban buena parte de su cartera al sector público, mientras que ahora aumentó el financiamiento al sector privado.

De acuerdo con el ministro, cerca del 50% de los préstamos de los bancos ya se dirige al sector privado, mientras que los créditos al sector público bajaron a alrededor del 25%. Ese cambio, señaló, ayudó a recomponer el canal crediticio, aunque también generó un aumento de la mora porque tanto bancos como tomadores de préstamos venían de años de escasa intermediación financiera.

Caputo explicó que la baja de tasas mayoristas fue significativa: pasaron de niveles cercanos al 50% a la zona del 24% o 25%. Sin embargo, aclaró que esa reducción no se traslada de manera automática al crédito minorista, ya que depende de las decisiones comerciales de cada banco y de la evolución de la mora.

La apuesta oficial

El mensaje de fondo de Caputo fue que los dólares depositados en los bancos y los que aún permanecen fuera del sistema pueden convertirse en una pieza clave para la nueva etapa económica. La apuesta oficial es que una mayor confianza permita transformar ahorro inmovilizado en financiamiento productivo, crédito hipotecario y desarrollo del mercado de capitales.

El desafío, sin embargo, sigue siendo reconstruir credibilidad. El propio ministro reconoció que no alcanza con tasas más bajas: también hace falta que los ahorristas perciban estabilidad, garantías legales y previsibilidad política para decidir sacar sus dólares del colchón y ponerlos a trabajar dentro del sistema financiero.

Otros puntos destacados de la entrevista de Luis Caputo en la TV pública

Estos son los principales puntos destacados que abordó Luis Caputo en la entrevista en Economistas, de la TV Pública, se refirió al equilibrio fiscal, inflación, crédito, inversión, deuda externa y exportaciones.

- Ratificó el rumbo económico y puso al equilibrio fiscal como eje del programa

Caputo volvió a presentar el superávit fiscal como la base de la estabilización. Según el ministro, al no haber déficit, se cortó la necesidad de financiamiento vía Banco Central, lo que debería seguir impactando en la desaceleración de los precios. “El equilibrio fiscal es central en la Argentina, siempre fue la madre de los problemas”, planteó.

- Anticipó una inflación más baja en abril

El ministro aseguró que el Gobierno espera una nueva baja del IPC. “En abril vamos a ver una inflación más baja y creemos que eso se va a seguir dando en los próximos meses”, dijo. También sostuvo que, sin déficit fiscal ni emisión asociada, “los precios tienden a converger a la inflación internacional”.

- Apuntó contra empresarios que no quieren competir

Uno de los tramos más fuertes de la entrevista fue su crítica a sectores empresarios. Caputo sostuvo que “hay algunos que no quieren competir” y que buscan “desorden macroeconómico para cobrar lo que quisieran”. En esa línea, dijo que durante años una economía cerrada y desordenada permitió márgenes elevados que terminaron pagando los consumidores.

- Defendió la apertura y la competencia como mecanismo para bajar precios

El ministro vinculó la baja de tasas, la desregulación y la mayor competencia con precios “más razonables” que en años anteriores. Su argumento fue que una macroeconomía ordenada reduce la posibilidad de sostener márgenes extraordinarios y obliga a las empresas a ganar eficiencia.

- Dijo que la actividad empezó a mostrar señales de recuperación

Caputo afirmó que industria y construcción “pegaron la vuelta” en marzo, que abril mostraría mejores datos y que entre mayo y junio debería verse una mejora más clara. También proyectó un crecimiento económico de alrededor de 3,5% este año y otro porcentaje similar en 2027.

- Aseguró que “se vienen los mejores meses”

El ministro cerró ese diagnóstico con una señal optimista: sostuvo que el Gobierno está en el “camino correcto” y que se aproximan meses de mejora económica. Esa frase puede funcionar como eje político de la nota, porque conecta la defensa del ajuste fiscal con la promesa de recuperación de la actividad.

- Destacó récord de depósitos en dólares

En el frente financiero, Caputo afirmó que hay US$ 38.000 millones en depósitos en dólares en los bancos, por encima de los niveles registrados durante la gestión de Mauricio Macri. También señaló que los depósitos y préstamos en dólares están en máximos históricos.

- Dijo que los bancos “volvieron a funcionar de bancos”

Otro punto relevante fue su lectura sobre el sistema financiero. Según Caputo, hoy casi el 50% de los préstamos están dirigidos al sector privado, mientras que los préstamos al sector público quedaron en torno al 25%. También indicó que las tasas bajaron desde niveles cercanos al 50% al 25%, aunque aclaró que la baja hacia el crédito minorista toma más tiempo.

- Marcó expectativas fuertes para energía y minería

Caputo destacó el ingreso de inversiones, especialmente en energía y minería. Según lo reseñado por TN, anticipó que en los próximos 30 días podrían aprobarse proyectos por entre US$ 30.000 millones y US$ 40.000 millones. También sostuvo que una parte relevante de los dólares que compra el Banco Central ya proviene de esos sectores y no solamente del agro.

- Proyectó un salto exportador de largo plazo

El ministro vinculó la estabilidad macro, el superávit energético y el respeto a la propiedad privada con el potencial de Vaca Muerta. En ese marco, estimó que la Argentina podría exportar US$ 350.000 millones en los próximos diez años.

- Reivindicó el respaldo internacional al programa

Caputo también sostuvo que la Argentina fue presentada como “ejemplo de lo que hay que hacer” durante la cumbre del G20, según funcionarios internacionales y del Tesoro de Estados Unidos. Ese punto refuerza el intento oficial de mostrar que el programa económico ganó validación externa.

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