El presidente Javier Milei se encontró durante su estadía en Los Ángeles con el reconocido cantante estadounidense Lionel Richie. Junto al ministro de Economía, Luis Caputo, y el canciller, Pablo Quirno, compartieron una foto con el ídolo pop, en el marco del decimosexto viaje oficial a Estados Unidos desde el comienzo de la gestión, en octubre de 2023.

Lionel Richie es un legendario cantante, compositor y productor estadounidense de pop y rhythm and blues, famoso por su voz soul y éxitos románticos. Entre sus canciones más populares se cuentan "Hello" y "Say you, say me", que llegaron al puesto número 1 de los rankings en la década del 80.

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Milei y sus ministros volaron a Los Ángeles en un viaje relámpago, de menos de 48 horas, por invitación del "rey de los bonos basura" Michael Milken. El presidente dio una charla en el marco de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, y mantuvieron reuniones con empresarios estadounidenses.

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Está previsto que el avión que trae al Presidente y a su comitiva aterrice en Buenos Aires a las 13.30 de este jueves, la misma hora en que despegaron el martes. Su estadía en Los Ángeles duró menos de 24 horas.

Se espera que Milei, Caputo y Quirno participen este viernes de una nueva reunión de gabinete en la Casa Rosada, en medio del escándalo que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

MB/LT