Confusión en redes: Matías Kulfas cruzó a una cuenta parodia tras un error de una radio

Una confusión en redes sociales que terminó involucrando al exministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, dejó expuesto cómo circula la desinformación en X (ex Twitter).

En su cuenta de X, el ex ministro, quien suele utilizar esta red social para opinar y debatir sobre la agenda económica, comentó que la producción de una importante radio lo contactó para hablar sobre un supuesto posteo suyo en el que criticaba al ministro de Economía Luis Caputo.

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Sin embargo, el mensaje no había sido publicado por Kulfas, sino por una cuenta parodia llamada “Katias Mulfas”, que imita su identidad en la red social. Desde ese perfil, el usuario había respondido a Caputo con críticas a la política económica actual, comparándola con la gestión de Domingo Cavallo. Lo interesante de todo esto es que esta misma cuenta "fake" suele opinar y escribir sobre economía, al igual que el ex ministro, por lo que la similitud de las cuentas va mucho más allá del nombre y puede prestar a confusión.

El error derivó en una situación insólita ya que Kulfas terminó respondiéndole públicamente a la cuenta falsa. “Esta mañana me llamaron de la producción de una importante radio interesados en conversar sobre este posteo que hiciste”, escribió, y agregó: “¿no será hora de que pongas tu nombre, salgas del placard y cuentes tus ideas sin generar tantas confusiones?”.

Lejos de retractarse, la cuenta parodia redobló la apuesta y respondió con ironía: “eso habla más de los productores de esa importante radio (imaginate cómo será el resto) que de mí”.

Qué decía el posteo de Caputo

El usuario de X bajo el nombre de "Katias Mulfas", utilizó su cuenta para criticar al actual ministro de Economía Luis Caputo. Es que el actual funcionario había posteado unas líneas en contra de los dichos del exministro de Economía, Domingo Cavallo, quien aseguró que sin una reforma profunda del régimen cambiario y monetario, la estabilidad lograda hasta ahora podía resultar frágil. Caputo salió a responderle tratándolo de "resentido", diciendo "has hecho un culto de violar la propiedad privada".

En una reciente entrevista, Cavallo sostuvo que el equilibrio fiscal, eje central del programa oficial, “es un ingrediente sin duda”, pero no alcanza para garantizar crecimiento ni baja sostenida de la inflación. Además, advirtió que “no hay reglas de juego que la gente pueda entender y que puedan servir para pensar cómo va a seguir esto hacia adelante”.

Tras esto, Caputo lo cruzó en redes: "Estimado Mingo, si hay resentimiento, tratá que no se note. Por una situación económica mucho más sencilla de solucionar, terminaste imponiendo un corralito e inventaste el siniestro impuesto al cheque. Has hecho un culto de violar la propiedad privada, generando una desconfianza en la gente, que seguimos purgando hoy".

Y luego añadió: "Y porque soy respetuoso, prefiero no contar los disparates que me sugeriste los dos primeros meses de mandato. Además de tus errores, por no decir HORRORES de pronósticos. Por último, quédate tranquilo que vamos a seguir arreglando el país. Ojalá logres que te produzca alegría, en lugar de dolor. Saludos".

FN / EM