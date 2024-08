Matías Kulfas en Córdoba: “El cristinismo se convirtió en un club de fans y por ese camino el peronismo no volverá al gobierno”

El exministro de Desarrollo Productivo en el gobierno de Alberto Fernández sostuvo que conviene separar el peronismo del kirchnerismo, “que en realidad hoy es el cristinismo”, un espacio al que el economista calificó “de algo muy cerrado”. “Se percibe desde hace años esto, el cistinismo es casi como un club de fans donde no se discute nada y donde todos hacen lo que dice ‘la Jefa’. Ese modelo de hacer política llegó a un límite”, sostuvo.

Y añadió: “Hay una etapa terminada, ese sector (el cristinismo) está muy cerrado, achicándose, y por ese camino el peronismo no va a volver al gobierno y si lo hace va a ser un mal gobierno. Creo que tiene que discutir otro proyecto y ampliar su base dirigencial, con más eje en el interior y también abrirse a otras fuerzas políticas, porque estas discusiones también las tiene parte del radicalismo y el PRO, donde muchos no están conformes con el alineamiento de Macri y Bullrich con Milei”, sostuvo ante Perfil Córdoba.

Kulfas se encuentra en Córdoba invitado por parte de la CGT Córdoba y dirigentes que integran la Fundación Proyectar y la Fundación Proyecto Argentina del Bicentenario, referenciados en el funcionario municipal Juan Domingo Viola para disertar en el ciclo para la actualización del proyecto nacional “Perón está en el futuro”.

El exministro tuvo una salida traumática del gobierno de Fernández, luego de recibir fuertes críticas por parte de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, Kulfas presentó su renuncia y en ese momento dio a conocer una extensa donde criticó con dureza los subsidios a los servicios públicos y envió fuertes mensajes al kirchnerismo duro.

-¿Se puede separar el peronismo del kirchnerismo o Alberto mató al kirchnerismo?

-Son definiciones difíciles de medir en el tiempo. Yo separo la parte del kirchnerismo del cristinismo, porque me parece que lo que hay es una etapa distinta desde hace unos años, donde se percibe algo muy cerrado de parte de Cristina. En febrero Cristina presentó una carta de 30 páginas, donde en la primera parte cometía un montón de errores pero había muchas cosas donde se animaba a dar una discusión nueva y no pasó nada, nadie tomó el guante.

-¿Cómo se reorganiza el peronismo, no sólo después del escándalo de Alberto Fernández, sino también de lo que implicó la llegada de Milei al poder?

-Lo que se necesita es un proyecto económico y político claro, mi impresión es que en los próximos meses va a haber mucha frustración en los votantes de Milei, salvo un núcleo de fanáticos que lo van a seguir acompañando pase lo que pase, pero hay un grupo que decidió poner una ficha a Milei porque no veía nada del otro lado y nunca se sintió representada. Esa gente se va a frustrar y va a pedir una alternativa y esa alternativa no puede ser de ninguna manera más de lo mismo. El peronismo no puede decir ‘confíen en nosotros porque en el año 2008, 2011 o 2012 hicimos…’ eso no va más. Lo que va a pedir el electorado es una propuesta para adelante. Hay que organizarse construyendo un proyecto nacional, del siglo 21, con nuestros valores.

-¿Hay referentes para llevar ese proceso a cabo? ¿Cómo se hace para que no sean los mismos de siempre?

-Si empezamos por los nombres ponemos el carro delante de los caballos, entonces empezamos a discutir porque Cristina dijo esto, hizo lo otro, y me parece que esa discusión, además de que no va a ir a ningún lado, no va a ser productiva. En cambio, el peronismo debe comprometerse con las cuestiones macroeconómicas, no podemos ser una fuerza que diga la inflación sube y no importa, tenemos que ser una fuerza basada en lo productivo y lo social pero con propuestas.

-¿Ve que algún dirigente de Córdoba, como Schiaretti y Llaryora, pueda encabezar un proyecto nacional?

-A los dos los veo, seguro. Yo estoy convencido de que Argentina necesita un presidente del interior. Estamos con una secuencia muy bancada por la agenda del Amba, muy Amba céntrica que es tóxica. Obvio que desde el interior hay que tener un proyecto para el Amba, porque es una región importantísima. Pero lo que va a movilizar la economía está en el interior: nuevas energías, industrias nuevas, con lo cual me parece una picardía que sigamos metiendo en la agenda del Amba el tema de las tarifas, agua, luz, gas, y el transporte, arreglando el Gran Buenos Aires y dejando desamparado al interior.