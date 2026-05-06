Los bonos soberanos en dólares rebotan con fuerza en Wall Street, impulsados por la mejora en la calificación anunciada por Fitch Ratings. Este efecto se refleja también en el riesgo país, que cae casi 5% respecto al cierre del martes.

Por otra parte, los mercados globales operan con mayor optimismo ante la expectativa de un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para ponerle fin a la guerra en Medio Oriente.

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Así, los ADR argentinos anotan mayoría de avances liderados por Ternium(+11,7%), BBVA (+5,6%), y Banco Supervielle (+5,5%).

En Wall Street, los bonos suben hasta 1,5% en Wall Street, encabezados por el GD350D y el AE38D.

En ese contexto, el riesgo país baja 4,7% hasta los 528 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

Mejora de la calificadora de riesgo Fitch a la deuda argentina

Lo que impulsa con fuerza a la renta fija local y a la baja del riesgo país es la mejora en la calificación de la deuda argentina anunciada por la agencia de calificación financiera Fitch, desde el "CCC+" a "B-". La agencia acompañó su decisión con una perspectiva "estable" y destacó avances en reformas económicas y mejora de balances fiscal y externo.

Esta mejora es clave para Argentina ya que significa que se acerca a la calificación B que tenía en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri. Lo que implica que la deja mejor posicionada para volver a emitir deuda en los mercados globales.

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Pasar de la categoría CCC (riesgo sustancial de incumplimiento) a B (especulativo pero con mayor capacidad de cumplimiento) indica que la calificadora observa una reducción en el peligro de un default o reestructuración forzosa en el corto plazo. Fitch considera que los compromisos financieros ahora son más sostenibles.

"La mejora debería ser positiva para las valuaciones, ya que puede ampliar la base de inversores en Argentina. Aunque esta es la primera de las agencias en elevar la calificación del país a la categoría B, es probable que otras sigan el mismo camino (Moody’s tiene una calificación de Caa1 y S&P de CCC+). Algunos fondos podrían aumentar sus posiciones (aunque en la mayoría de los casos se requieren dos calificaciones), y los bancos, incluidas las instituciones multilaterales, necesitarán comprometer menos capital bajo una calificación más alta, ya que los requisitos de Basilea III aumentan las exigencias a medida que las calificaciones empeoran (aunque nuevamente, sería necesaria una mejora por parte de otra agencia)", destacan desde Max Capital.

Y agregan: "Consideramos que esto podría representar una fuerza compradora adicional, permitiendo una reducción adicional de spreads a medida que se sigan mejorando las calificaciones. Argentina ya opera ligeramente por encima de los niveles de países B, por lo que estimamos que la mejora debería permitir una compresión de entre 20bp y 30bp".

En ese marco, el S&P Merval avanza 1,3% hasta los 2.794.884,170 puntos básicos. Entre las acciones líderes que más avanzan se destacan: Banco de Valores (+4,5%), Grupo Supervielle (+3,3%), y Banco Macro (+2,9%).

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La evolución del tipo de cambio

En cuanto a la cotización del tipo de cambio, este miércoles 6 de mayo, el dólar oficial cotiza a $1.360 para la compra y $1.410 para la venta en el Banco Nación (BNA), con un baja de $5 respecto al último cierre. El dólar mayorista, que es la referencia del mercado, se ubica en $1.398, con una suba de $2 respecto al cierre del martes.

El dólar blue cotiza en la jornada de este lunes a $1.380 para la compra y a $1.400 para la venta bajando $15 respecto al martes. Por el lado del MEP, opera a $1.424, con una baja de $6 respecto al cierre anterior. El contado con liquidación (CCL) llega a $1.480 bajando $7 respecto al martes.

Las bolsas del mundo

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 1,08%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 1,34%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 1,13% al alza.

Por su parte, el precio de los barriles de crudo cae con fuerza: el Brent baja 7% hasta los US$ 101 - su valor más bajo en tres semanas - mientras que el desplome del WTI de EEUU es de 7%, hasta los US$ 95,13.

En el resto del mundo, la situación es alcista. En Europa, el Euro Stoxx sube 2,65%. A nivel local, las subas son generalizadas: el DAX alemán aumenta 2,34% y el CAC francés acompaña con 3,07%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido sube 2,17%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong subió 1,22%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,17%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 6,45% y el Nikkei 225 japonés aumentó 0,38%.

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