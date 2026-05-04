Miguel Ponce sobre Medio Oriente: “En tiempos de guerra no hay que comprar las propagandas”

En una jornada marcada por la volatilidad, el analista político Miguel Ponce describió un escenario internacional cargado de incertidumbre y movimientos bruscos en los mercados. “Es un día muy caliente”, sintetizó al inicio, al detallar la caída de bolsas europeas y asiáticas, la suba del petróleo y el avance del Bitcoin como refugio de valor.

El analista explicó que estos movimientos no son casuales, sino consecuencia directa de decisiones políticas que impactan en tiempo real. “Todos estos son indicadores que marcan el día caliente que nos toca vivir”, afirmó, en referencia al efecto inmediato de los anuncios vinculados a Estados Unidos y su política exterior.

Escalada controlada y guerra de narrativas

Según Ponce, el foco del conflicto está en el Estrecho de Ormuz, donde la denominada “operación Libertad” impulsada por Estados Unidos generó una reacción directa de Irán. Sin embargo, advirtió que la situación debe leerse con cautela. “En tiempos de guerra no hay que comprar las propagandas”, sostuvo, al explicar que ambos países construyen relatos distintos sobre los mismos hechos.

En ese sentido, detalló que Irán efectivamente lanzó drones contra embarcaciones, pero que estos no impactaron gracias a sistemas de defensa avanzados. Esto permitió que ambas partes sostengan versiones aparentemente contradictorias sin que necesariamente sean falsas.

Para el especialista, el escenario no apunta a una guerra total. “Nadie la quiere”, remarcó, y agregó que incluso Estados Unidos enfrenta limitaciones políticas internas. Desde su mirada, las acciones recientes responden más a una estrategia de presión que a una intención real de escalar el conflicto. “Este operativo es una suerte de maquillaje para negociar”, definió.

Claves diplomáticas y el rol de las potencias

Ponce también señaló un posible cambio de postura por parte de Irán en relación a su programa nuclear, lo que podría abrir una ventana de negociación. Este giro habría contribuido a moderar parcialmente la suba del petróleo y a generar una leve calma en los mercados.

Respecto al futuro inmediato, el analista consideró que existe margen para retomar un equilibrio previo. “Se podría llegar a volver”, dijo sobre un eventual alto al fuego, aunque aclaró que la situación actual es frágil y dinámica.

En este contexto, destacó el rol clave de China y Rusia como actores que podrían intervenir para evitar una escalada mayor. Particularmente, subrayó la importancia de los próximos encuentros internacionales y las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

Finalmente, Ponce comparó la dinámica geopolítica con un juego estratégico: “Todo esto son juegos como en el truco”, expresó, sugiriendo que las decisiones actuales buscan posicionar mejor a cada actor de cara a negociaciones futuras más decisivas.