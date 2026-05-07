Cuáles son los mejores descuentos en supermercados este jueves 7 de mayo

Para este jueves 7 de mayo de 2026, la agenda de descuentos en las principales cadenas de supermercados presenta algunas opciones clave para quienes deseen aliviar el bolsillo y llenar el changuito en un contexto donde la inflación sigue bajo presión, destacándose especialmente las promociones en Coto y ChangoMás.

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ICBC: El rey indiscutido del ahorro este jueves

Para quienes poseen las tarjetas del ICBC hoy es un día ideal para realizar las compras del super. La entidad bancaria despliega una batería de beneficios en distintas cadenas que vale la pena aprovechar para ahorrar lo máximo posible:

- ChangoMâs: 30% de descuento y un tope de reintegro de $15.000 por semana pagando con MODO.

- Coto: 20% de descuento, sin tope de reintegro con tarjeta Visa débito a través de NFC.

Otras oportunidades de ahorro

Si bien ICBC ofrece la mayor variedad de descuentos para este día, existen otras alternativas de ahorro para aprovechar. El Banco Nación ofrece un 5% de descuento en Día con un tope de reintegro de $5000. Por otra parte, MODO ofrece un 20% de descuento en las cadenas del Grupo Cencosud (Jumbo, Disco y Vea). Este descuento se aplica solo a compras superiores a $100.000 y tiene un tope de $25.000 por mes.

Del mismo modo, Mercado Pago ofrece un descuento del 15% en Carrefour sin mínimo de compra y sin tope de reintegro.

Cuotas sin interés: La estrategia para ganarle a la inflación

Para aquellas compras de mayor volumen o artículos de primera necesidad que requieran financiación, las cadenas mantienen activos sus planes de pago en cuotas este miércoles:

Vea, Jumbo y Disco se mantienen como los referentes en financiación al ofrecer 12 cuotas sin interés mediante Banco Galicia y 12 cuotas con el Banco Nación.

Por otro lado, Chango Más mantiene sus 3 cuotas sin interés pagando con Mercado Pago utilizando QR como método de pago, además de ofrecer 3 cuotas sin interés con Banco Galicia.

FN / lr