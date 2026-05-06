Hoy, miércoles 6 de mayo, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI pueden acceder a una promoción exclusiva para sus compras de supermercado. El beneficio consiste en un 10% de ahorro sin tope de reintegro, aplicable en todas las sucursales del país de la cadena Carrefour (formatos Maxi, Market, Express e Hiper).

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A diferencia de otras promociones, este descuento tiene la particularidad de realizarse en el momento del pago, directamente en la línea de cajas. Esto significa que el cliente verá la bonificación reflejada en el mismo instante en que se le cobra la mercadería, sin necesidad de esperar días posteriores para ver el reintegro en su cuenta.

Condiciones y modalidades de pago

Para que el beneficio sea efectivo, la compra debe realizarse exclusivamente a través de las funcionalidades "Pago Clave DNI" o mediante la lectura del código QR propio de la aplicación Cuenta DNI, utilizando dinero en cuenta.

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Es importante tener en cuenta las siguientes restricciones informadas por la entidad:

- Exclusiones de rubro: La promoción no aplica para compras en los sectores de carnicería y electro.

- Medios de pago no válidos: No se aplicará el descuento si el pago se realiza a través de códigos QR de Mercado Pago u otras billeteras, ni si se abona con tarjetas de crédito (Visa/Mastercard), Visa Débito o mediante transferencias.

- Canal de venta: El beneficio es válido únicamente para venta minorista presencial, quedando exceptuado el canal digital.

Ejemplos de ahorro

Al no contar con un tope de reintegro, el ahorro del 10% escala proporcionalmente al valor de la compra. Por ejemplo:

- En una compra de $30.000, el cliente recibe un descuento inmediato de $3.000.

- En una compra de $80.000, el ahorro en línea de caja será de $8.000.

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La promoción es acumulable con productos que ya se encuentren en oferta dentro del establecimiento, aunque no puede combinarse con otros descuentos o promociones vigentes de la entidad. Los interesados pueden consultar la nómina de locales adheridos en el sitio web oficial de Banco Provincia.

GZ / lr