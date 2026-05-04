El Hot Sale 2026 ya tiene fecha confirmada. Del lunes 11 al miércoles 13 de mayo se realizará una nueva edición de uno de los eventos de ventas online más importante del país, con la participación de más de 800 marcas y un fuerte foco en descuentos, cuotas sin interés y beneficios financieros.

La iniciativa es organizada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) y funciona desde 2014 como una herramienta para impulsar las ventas digitales de empresas, pymes y emprendedores. El sitio oficial del evento confirma que las ofertas estarán disponibles durante tres días, del 11 al 13 de mayo, y que las Mega Ofertas Top comenzarán el lunes a las 00.

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En esta edición, el 48% de las marcas participantes son pymes. Además, el evento mantiene un perfil federal: el 30% de las firmas inscriptas, equivalente a 241 empresas, pertenece a regiones del interior del país.

El comercio electrónico busca sostener el consumo

El Hot Sale llega en un momento de consolidación para el comercio electrónico. Según el Estudio Anual 2025 de CACE, el eCommerce argentino alcanzó una facturación de $34,03 billones, con un crecimiento del 55% frente al año anterior. El informe también indicó que se concretaron 253 millones de órdenes de compra, se vendieron 645 millones de unidades y el ticket promedio llegó a $134.519.

En ese contexto, CACE espera una nueva edición marcada por un consumidor más racional, que compara precios, revisa condiciones de financiación y planifica sus compras antes de concretar la operación.

“En un contexto donde el consumidor es cada vez más racional y planifica sus compras, el Hot Sale se consolida como la oportunidad clave para acceder a descuentos reales y, fundamentalmente, a opciones de financiación que no se encuentran en otros canales”, destacó Andrés Zaied, presidente de CACE.

La financiación será uno de los puntos centrales. De acuerdo con el relevamiento anual de la cámara, las tarjetas de crédito siguen liderando como medio de pago y 8 de cada 10 consumidores consideran clave la posibilidad de pagar en cuotas al momento de comprar online.

Qué descuentos deberán ofrecer las marcas

Para participar del Hot Sale, las empresas deben cumplir condiciones mínimas. Según informó CACE, cada marca deberá ofrecer al menos 5% de descuento y 3 o más cuotas sin interés, o bien un 10% de descuento directo sobre el precio de lista.

La estrategia comercial estará concentrada en cuatro ejes: más cuotas sin interés, descuentos fuertes, liquidación de stock y envíos más rápidos o gratuitos. Ese combo busca atraer a un consumidor que llega al evento con mayor información previa y menor tolerancia a ofertas poco claras.

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El desafío para las marcas será diferenciarse en un escenario en el que el precio ya no es el único factor de decisión. La financiación, el costo de envío, el plazo de entrega, la disponibilidad de stock y la posibilidad de comparar productos en tiempo real también pesan en la elección final.

Qué se podrá encontrar en el sitio oficial

Durante los tres días del evento, los usuarios podrán navegar por 11 categorías: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y Belleza; Deportes y Fitness; Indumentaria y Calzado; Muebles, Hogar y Deco; Supermercado, Gastronomía y Bodegas; Motos y Autos; Servicios y Varios; y Beneficios Financieros. El sitio oficial también permite ingresar a secciones como Mega Ofertas, Mega Ofertas Top y Tiendas Oficiales.

CACE anticipó que habrá más de 15.000 MegaOfertas. Además, se mantendrán las MegaOfertas Bomba y la Noche Bomba, con descuentos especiales por tiempo limitado en franjas horarias específicas.

Otra sección será MegaOfertas Top Estrella, que permite ver productos destacados y no solo logos de marcas. La idea es facilitar la comparación entre artículos de distintas empresas y mejorar la experiencia de búsqueda.

También volverá Mega BOOM, una acción exclusiva para la última noche del evento, el miércoles 13 de mayo de 22 a 00, con ofertas de al menos 50% de descuento.

Productos fuera de temporada y filtros para comparar

Una de las novedades relevantes para quienes buscan precios bajos será la sección Descolocados, con productos fuera de temporada desde el 40% off. También estará disponible el ranking de Más clickeados, que mostrará los productos más populares entre los usuarios.

El sitio sumará filtros para ordenar las ofertas por cuotas sin interés, descuentos por volumen, precios de menor a mayor, talles, colores y porcentaje de descuento. Así, los usuarios podrán ver solo promociones con determinado nivel de rebaja, por ejemplo, ofertas con 20% off o más.

Este punto será clave para evitar perder tiempo entre promociones que no cumplen con las expectativas. En eventos de alto tráfico, la posibilidad de filtrar por precio, descuento, financiación y categoría ayuda a reducir la fricción en la compra.

Cybot: inteligencia artificial para buscar ofertas

Como en ediciones anteriores, el Hot Sale contará con Cybot, el bot conversacional con inteligencia artificial desarrollado para Hot Sale y CyberMonday. La herramienta permite consultar marcas, productos, pedir recomendaciones y comparar alternativas dentro del sitio oficial.

Compras del exterior: crecen las operaciones puerta a puerta

El objetivo es agilizar la búsqueda en un evento con miles de productos disponibles. Para CACE, el asistente virtual responde a un comportamiento cada vez más extendido entre los consumidores argentinos: informarse antes de comprar, comparar opciones y buscar condiciones de pago convenientes.

Cómo comprar mejor en Hot Sale

Para aprovechar el evento, los especialistas recomiendan llegar con una lista previa de productos, comparar precios antes del inicio del Hot Sale y revisar si el descuento se aplica sobre un precio real de referencia.

También conviene mirar el costo final de la operación, no solo el precio publicado. En productos de mayor valor, las cuotas sin interés pueden ser tan importantes como el descuento. En otros casos, un envío gratuito o una entrega más rápida puede inclinar la decisión.

CACE aclara en el sitio oficial que las ofertas y promociones son ofrecidas directamente por las empresas anunciantes y no por la cámara, por lo que los usuarios deben consultar los términos y condiciones en cada tienda participante.