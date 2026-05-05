Este martes 5 de mayo de 2026 se presenta como una jornada clave para los consumidores que buscan aliviar el bolsillo en las góndolas de los principales supermercados del país. Las entidades financieras y las billeteras virtuales lanzaron un abanico de promociones que combinan reintegros directos, descuentos por cupón y facilidades de pago en cuotas fijas. Las cadenas nacionales como Coto, ChangoMás, Disco, Jumbo y Dia encabezan la lista de establecimientos donde los beneficios alcanzan niveles significativos para la economía doméstica.

Las ventas en mayoristas y supermercados volvieron a caer en febrero, según el INDEC

La billetera virtual MODO activó una promoción de peso en la cadena Coto para este martes. Los usuarios que realicen un pago mayor o igual a $60.000 a través del escaneo de código QR o tecnología NFC (disponible solo en Android) recibirán un 20% de reintegro. El tope de esta bonificación se fijó en $25.000 por banco por mes, lo que requiere que el cliente tenga una cuenta abierta y asociada a la aplicación en alguna de las entidades adheridas, como Banco Nación, Santander, BBVA, Galicia o Macro, entre otros.

Beneficios con Naranja X y Banco Comafi

La tarjeta Naranja X mantiene vigente su denominado "Plan Turbo" para este martes 5 de mayo. El beneficio otorga un 25% de descuento en compras realizadas con tarjeta de débito o crédito en las sucursales de ChangoMás, Disco, Dia, Jumbo y Coto. Esta promoción de los martes convivirá durante todo el mes de mayo con la posibilidad de financiar las compras en hasta 12 cuotas sin interés en ChangoMás o utilizar el Plan Zeta con cero interés en el resto de las cadenas.

Reintegros y sorteos en supermercados con MODO

Por su parte, los clientes de Banco Comafi que utilicen la plataforma MODO para abonar en ChangoMás tendrán un beneficio específico este martes. La promoción consiste en un 20% de reintegro con un tope semanal de $12.000 por usuario. Esta oferta aplica a las tarjetas de crédito Visa y Mastercard, así como a Visa Débito de las carteras Comafi Ahorro, Global, Premium y Platinum, quedando excluidas las tarjetas corporativas y las compras realizadas a través de plataformas de terceros como Mercado Pago.

Opciones online y restricciones en Carrefour

Para quienes prefieren la modalidad de compra digital, Carrefour Argentina ofrece un beneficio del 10% de descuento en su tienda online. Los consumidores deben ingresar el código promocional en la web oficial para una compra mínima de $20.000, con un tope de reintegro mensual de $10.000. Es una promoción limitada a los primeros 10.000 cupones utilizados y rige exclusivamente para productos de supermercado, dejando fuera de la oferta a los electrodomésticos, telefonía y productos de carnicería.

Crece el uso de la tarjeta de crédito en los supermercados, también la morosidad

El reglamento de Carrefour es estricto respecto a los productos que no participan del descuento, como las leches infantiles etapas 1 y 2, conservadoras de cerveza y una selección de bodegas premium que incluye marcas como Rutini, Chandon, Luigi Bosca y Catena. Tampoco se aplica para compras con entrega inmediata ni en los formatos físicos de Market, Express o Maxi. El sistema procesa el descuento de forma automática una vez que el usuario inicia sesión y carga el cupón en el carrito de compras.

GZ / lr