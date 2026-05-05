Banco Provincia confirmó su rol como sponsor principal y exclusivo del sector financiero en la 50ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que se desarrollará en La Rural hasta el 11 de mayo de 2026.

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La entidad dispuso una serie de beneficios económicos para los visitantes, que incluyen ahorros en la compra de ejemplares y una jornada de acceso sin costo para sus clientes.

El próximo miércoles 6 de mayo se celebrará la "Jornada Banco Provincia" dentro del predio de Palermo. Durante ese día, los usuarios de la billetera digital Cuenta DNI, los clientes que utilicen la aplicación BIP Móvil o quienes presenten sus tarjetas de la entidad podrán ingresar de forma gratuita a la muestra.

Los usuarios de Cuenta DNI que utilicen BIP Móvil o presenten sus tarjetas, podrán ingresar de forma gratuita.

Esta iniciativa busca facilitar el acceso a la cultura en el marco del 50º aniversario del evento editorial.

Promociones y ahorro con Cuenta DNI

En lo que respecta a la adquisición de libros, el banco lanzó una promoción válida para todos los días de la feria en stands adheridos como Grupo Planeta, Penguin Random House, Siglo XXI y Editorial El Ateneo, entre otros.

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Los compradores que utilicen tarjetas de crédito Visa o Mastercard del Banco Provincia obtendrán un 20% de ahorro y financiación de hasta 3 cuotas sin interés.

Un beneficio superior está disponible para quienes operen con tecnología sin contacto (NFC) desde la aplicación Cuenta DNI en dispositivos Android. En estos casos, al pagar con tarjeta de crédito Visa digitalizada, el ahorro escala al 30%.

Descuentos con Cuenta DNI en Grupo Planeta, Penguin Random House, Siglo XXI y Editorial El Ateneo, entre otros.

Es importante destacar que estas promociones no tienen tope de reintegro y el descuento se verá reflejado en el siguiente resumen de la tarjeta.

Por otra parte, el stand de la provincia de Buenos Aires ofrece un descuento específico del 25% para pagos realizados con dinero en cuenta a través de Cuenta DNI. Para esta modalidad particular, se estableció un tope de reintegro de $8.000 por persona durante todo el transcurso de la exposición.

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Cultura, inversión y el show de Iván Noble

La presencia institucional de la banca pública bonaerense en el Pabellón Azul incluye un stand donde se promociona el Gran Premio Banco Provincia de Literatura 2026.

Los visitantes pueden acceder a audiocuentos de obras ganadoras en ediciones previas y participar de mateadas literarias programadas diariamente a las 15:00 y a las 18:00.

El stand de la provincia de Buenos Aires ofrece un descuento específico del 25%.

El miércoles 6 de mayo, coincidiendo con el día de acceso gratuito, se realizarán actividades especiales en la pista central de La Rural. A las 18:00, el músico Iván Noble brindará un show gratuito para los asistentes, mientras que previamente, a las 16:00, la escritora Alejandra Kamiya encabezará una mateada literaria en el espacio del Banco.

La entidad también utiliza este espacio para difundir el curso de educación financiera "Rico En Data", orientado a estudiantes de escuelas públicas, y para brindar atención personalizada sobre su campaña de inversiones.

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El lunes 11 de mayo marcará el cierre tanto de la feria como de la inscripción para el certamen literario actual, que este año reparte 3 millones de pesos en premios.

GZ / lr