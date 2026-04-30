USBA sortea 200 entradas para la Feria del Libro: cómo participar día por día

La Universidad del Sur de Buenos Aires anunció un nuevo sorteo para acercar a su comunidad a uno de los eventos culturales más importantes del año: la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.

En total, se entregarán 200 entradas a lo largo de toda la feria, con una dinámica diaria que permitirá que más personas puedan participar y ganar.

Cada día se sortearán 6 entradas, distribuidas en 3 ganadores, quienes podrán asistir junto a un acompañante. De esta manera, la iniciativa busca ampliar el acceso y fomentar la participación en una experiencia clave para quienes se interesan por la cultura, la comunicación y el mundo editorial.

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Dónde encontrar el stand de USBA

Quienes visiten la feria también podrán acercarse al espacio de la universidad en el Stand 3242 – Pabellón Ocre, en La Rural, donde la USBA presenta su propuesta académica y su modelo de formación dentro de una redacción real.

Cómo participar del sorteo

Para participar, los interesados deberán ingresar al posteo oficial de Instagram (@usbaedu) de la universidad y seguir las consignas indicadas. Podés hacerlo directamente desde este link.

El sorteo se realizará durante todos los días que dure la feria, generando múltiples oportunidades para formar parte.

La propuesta se enmarca dentro de las acciones de la USBA para acompañar y potenciar el vínculo entre estudiantes, futuros alumnos y el universo de los medios y la producción cultural.