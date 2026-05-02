Guía para visitar la Feria del Libro: actividades para este fin de semana

La Feria Internacional del Libro de Buenos Aires cumple 50 años. En plena actividad, detallamos a continuación día y horario de las actividades organizadas por la Fundación El Libro para este sábado y mañana, domingo. Los horarios al público: 13 a 22. Para información sobre ubicación, ingreso y entradas: www.feriadellibro.ar.

Hoy

14:00. Espectáculo de Narración Oral para Niños. Participan: Las Capelinas, Palabra que va, Jimena Britos, Rodolfo González (Costa Rica) Sala: Rodolfo Walsh · Pabellón Amarillo.

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Agenda de la Pista Central. 14:30 a 21. Se llevará a cabo la programación de Secretaría de Cultura de la Nación.

15:00. Boybands y fanfics: leer y escribir sobre ellos. La música, la escritura y la lectura se unen en una charla donde los protagonistas son los chicos lindos del pop. Con: Anaopinadetodo, Naiara Philpotts y Maggie London Coordina: Cris Alemany Sala: Tribuna Joven · Pabellón Azul

16:00. Coronados de Gloria: vivir el fútbol de los Murciélagos y las Murciélagas. ¿Cómo se juega al fútbol sin ver? Las selecciones argentinas de no videntes invitan a vivir una experiencia única donde el juego se guía por el oído, el cuerpo y el equipo. Sala: Horacio González · Pabellón Ocre.

18:00. Diálogos entre la literatura y el teatro: adaptaciones literarias en el teatro porteño contemporáneo por Rocío Llana. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.

19:00. María O’Donnell presenta “Montoneros”. Organiza: Grupo Planeta. Con: María O Donnell y Ernesto Tenembaum. Sala: José Hernández · Pabellón Rojo.

20:00. Proyección de cortos independientes, transformando el mundo literario con medios digitales. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.

20:30. Arquitecturas de un relato: entre la novela y el cuento. Cuatro autores exploran cómo cada forma exige decisiones sobre ritmo, estructura y profundidad, y cómo la extensión moldea la experiencia de escritura. Organiza: Perú, País Invitado de Honor. Con: Katya Adaui, Carlos Yushimito, Gustavo Rodríguez y Ariel Bermani Coordina: Anne-Sophie Vignolles. Sala: Tulio Halperín Donghi · Pabellón Azul.

20:30. Camila Sosa Villada presenta El viaje inútil. Sala: José Hernández · Pabellón Rojo.

Mañana

14:00. Cierre del 29º Encuentro Internacional de Narración Oral Cuenteros y cuentacuentos.

Participan: José Campanari, Cucha del Aguila (Perú), Rodolfo González (Costa Rica), Compañía la Matrioska (Chile), Yesenia Montes (Perú), Mario Castillo (Perú), Gamba & Ginny (España). Sala: José Hernández · Pabellón Rojo.

15:00. Texto Final OK, stream de escritura para fallar en vivo. Camila Levato y Natalia Rozenblum escriben con distintas consignas para compartir sus procesos de creación. Los usuarios pueden intervenir y escribir sus propios textos. Con: Natalia Rozenblum y Camila Levato. Sala: Zona Futuro · Pabellón Amarillo.

16:30. Canciones del tiempo. Carolina Saade, Vero Gerez y Santiago Adano presentan un concierto a tres voces y guitarra que invoca Canciones del tiempo de Maricastaña, el disco de Leda Valladares y María Elena Walsh. Sala: Orgullo y Prejuicio - Espacio de Diversidad Sexual y Cultura · Pabellón Ocre.

17:00. Tocando el cielo con las manos, observaciones telescópicas por Constantino Baikouzis. Sala: Espacio Digital · Pabellón Amarillo.

17:30. Horacio Castellanos Moya presenta “Cornamenta”. Sala: Domingo Faustino Sarmiento · Pabellón Blanco

Agenda de la Pista Central. 18 a 22. Se realizará el Festival Buenas Tardes China.

18:00. Taller para jóvenes que quieren empezar a escribir. Con: Agustina Grimm Pitch. Coordina: Cris Alemany. Sala: Tribuna Joven · Pabellón Azul.

18:30. Un rayo cualquiera. Si el fascismo es una máquina de aniquilación vital y textual, la conversación alojará polifonías y registros múltiples para activar la imaginación política. Con: Flor Montes Páez, Andi Nachon, Romina Resuche, Pablo Farneda y Bárbara Alli. Coordina: Natalia Ortiz Maldonado. Sala: Zona Futuro · Pabellón Amarillo.

19:00. Modulaciones del terror y del horror en la narrativa latinoamericana contemporánea. Con: María Fernanda Ampuero (Ecu), Dolores Reyes (Arg), Elaine Vilar Madruga (Cub) y Zezé Atabales (Chi). Coordina: Carolina Testa. Sala: Victoria Ocampo · Pabellón Blanco.

19:00. Inteligencia artificial y escritura. Entre la herramienta y la amenaza. Con: Santiago Siri, Horacio Convertini, María Sonia Cristoff, Luz Pearson. Coordina: Belén Marinone Soriano. Sala: Alfonsina Storni · Pabellón Blanco.

20:00. Poesía en la era digital. Ediciones Monserrat y Espías Rusos conversan sobre los desafíos de editar poesía en tiempos de redes sociales y plataformas. Con: Misael Castillo, Pilar Sanjurjo, Laura Bravo y Claudio Gómez. Sala: Zona Futuro · Pabellón Amarillo.

Lo nuevo es el Pabellón 8. Cuenta con 2.750 metros cuadrados y ofrece exposiciones de arte, historia, literatura, historietistas e ilustradores, junto a charlas sobre tecnología y nuevas profesiones en la industria gráfica, también talleres con artistas dibujando en vivo.

Cuenta con la Bitácora de Leyendas –emblemático Libro de Visitantes Ilustres de la Feria– y la muestra Fontanarrosa, del autor al lector. La exhibición El nuevo traje de Pinocho que la Feria del Libro de Bologna envía a la de Buenos Aires en homenaje al bicentenario de Carlo Collodi. Muestra fotográfica El Nobel cotidiano, con imágenes de los últimos 30 Premios Nobel de Literatura retratados por Kim Manresa y entrevistados por Xavi Ayén. El mural 50 Ferias Dibujadas: la Feria del Libro en viñetas, obra colectiva de ilustradores realizado durante toda la feria. Una obra especialmente realizada para este aniversario de la Feria por el artista Jorge Macchi. Y, por último, la muestra Censura planificada, exhibición de libros prohibidos durante la dictadura 76-83.