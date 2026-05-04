Los secretos masónicos de Le Corbusier llegan a la Feria del Libro

En el marco de la 50° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, el próximo martes 5 de mayo a las 17:30 hs, el Pabellón Azul (Sala Ernesto Sabato) se realiza el ciclo de charlas "Símbolos, ciudades y masonería", la Magíster Arquitecta Serena Dradi presentará su libro "Le Corbusier, una nueva forma de interpretar su arquitectura". Acompañada por el Lic. Javier Vázquez, organizado por la Gran Logia de Argentina de Libres y Aceptados Masones, presentes en el Stand N° 322 en el Pabellón Azul, en la Rural.

Lo más fascinante de esta investigación es que no nos habla de un castillo en Europa, sino de una joya que tenemos acá nomás: la emblemática Casa del Dr. Curutchet, ubicada en la ciudad masónica (declara en 2023) de La Plata. Esta obra maestra (la única diseñada por el arquitecto suizo-francés en toda Sudamérica y declarada Patrimonio de la Humanidad en 2016 - UNESCO) esconde en sus rampas, líneas y proporciones un lenguaje milenario que ha pasado desapercibido para la mayoría.

Según revela el libro de Dradi, detrás del diseño vanguardista de Le Corbusier late un profundo vínculo secreto con la masonería. La autora nos invita a ponernos "los lentes" de la Geometría Sagrada para descubrir cómo las creencias filosóficas, esotéricas y simbólicas.

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Esta reveladora obra propone un viaje intelectual y visual hacia las dimensiones menos exploradas del gran maestro suizo-francés, consolidado como uno de los pioneros más influyentes de la arquitectura del siglo XX. A diferencia de los análisis académicos y técnicos convencionales, el enfoque de la autora invita a los lectores a adentrarse en un territorio sumamente cautivador: el vínculo secreto entre los antiguos principios de la masonería y la genialidad espacial de Le Corbusier. Mediante una investigación sumamente rigurosa, se detalla y demuestra cómo el uso de la Geometría Sagrada y el simbolismo ancestral no fueron meros caprichos estéticos, sino pilares estructurales y filosóficos en la concepción de sus diseños.

Una oportunidad perfecta para aprender a leer los mensajes secretos que nuestras ciudades y la arquitectura como texto vivo, nos dejan a plena vista. ¡Los esperamos!