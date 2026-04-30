Cambio de asesor contable: aspectos a considerar

En la dinámica de las organizaciones, la revisión de los servicios profesionales que acompañan la gestión forma parte de su evolución. En ese marco, la eventual modificación del asesoramiento contable puede presentarse en determinadas circunstancias, vinculadas a cambios en la operatoria, en la estructura o en los requerimientos de información.

Si bien no se trata de una situación frecuente, cuando ocurre requiere ser abordada con criterios técnicos y una adecuada planificación. En particular, resulta relevante considerar aspectos vinculados a la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y laborales, la transferencia ordenada de la información y la delimitación de responsabilidades entre los profesionales intervinientes.

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En los últimos años, la digitalización de los sistemas fiscales y administrativos ha contribuido a facilitar el acceso a la información, permitiendo consultar antecedentes impositivos y contables a través de plataformas oficiales. Este contexto favorece el desarrollo de procesos más previsibles, siempre que se lleven adelante con la debida organización.

En cuanto al momento en que puede concretarse una transición, no existe una instancia única aplicable a todos los casos. No obstante, desde una perspectiva técnica, suele resultar adecuado considerar períodos en los que la información contable se encuentre actualizada, como por ejemplo con posterioridad al cierre y la legalización del balance, lo que facilita la delimitación de los períodos involucrados.

Asimismo, la coordinación entre las partes resulta un elemento central. La entrega ordenada de la documentación, el acceso a la información necesaria y la identificación de eventuales cuestiones pendientes contribuyen a resguardar la continuidad operativa y a evitar superposiciones o inconsistencias.

En este tipo de procesos, el respeto por las relaciones profesionales preexistentes y la observancia de las normas éticas que regulan la actividad constituyen un aspecto esencial para su adecuado desarrollo.

En definitiva, el cambio de asesoramiento contable, en los casos en que se presenta, debe ser entendido como un proceso técnico-administrativo que requiere planificación, claridad en la asignación de responsabilidades y una correcta articulación entre los distintos actores involucrados.

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CPCECABA – Tomo 1 Folio 175