El inversor argentino en Estados Unidos: tres dimensiones clave a considerar

Cuando un inversor argentino evalúa incursionar en Estados Unidos, suele focalizarse en dos alternativas: el mercado de capitales o la adquisición de una propiedad residencial. Sin embargo, el espectro de oportunidades es más amplio. Actualmente, invertir en ese país puede abarcar desde la prestación de servicios profesionales desde Argentina hasta la construcción de una base migratoria familiar. Para ello, es útil ordenar el análisis en tres ejes fundamentales.

1. Prestación de servicios desde Argentina

Profesionales del sector tecnológico, consultoría, diseño o aquellos que lideran equipos con clientes estadounidenses no requieren una estructura corporativa compleja. Una LLC unipersonal o una cuenta bancaria profesional bien configurada suele ser suficiente. El error más frecuente es combinar las finanzas personales con las del negocio. El Servicio de Impuestos Internos (IRS) es sumamente riguroso en este aspecto. Una LLC simple, operada desde Argentina, permite facturar legalmente en dólares y acceder a una cuenta bancaria comercial.

2. Inversión patrimonial en bienes raíces

Adquirir una propiedad en Estados Unidos para generar ingresos por alquiler resulta atractivo, pero sus reglas difieren de las locales. Los impuestos prediales pueden ser elevados si el inmueble no constituye una residencia principal, y el marco regulatorio protege extensamente a los inquilinos. La estrategia prudente consiste en titularizar la propiedad a través de una LLC (para resguardar el activo) y contratar un administrador inmobiliario local. Gestionar la propiedad a distancia no es recomendable.

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3. Proyección migratoria

La compra de una propiedad por sí sola no habilita una visa de residencia. La ruta más accesible para el inversor argentino suele ser la Visa E-2 (por tratado de inversión), que exige capital invertido en un negocio en operación, no en activos pasivos. Una metodología efectiva consiste en iniciar con una LLC orientada a servicios, consolidar su funcionamiento durante algunos años y luego utilizar ese negocio como base para solicitar la visa.

Conclusión: resulta fundamental diversificar estratégicamente, separar el patrimonio personal del corporativo y contar con asesoramiento especializado previo a cualquier decisión. El mercado estadounidenserecompensa la planificación, no la improvisación.

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