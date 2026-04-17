No te falta tiempo, te falta dirección

Decimos que no tenemos tiempo, que el día no alcanza. Pero, ¿y si el problema no fuera el tiempo…sino la dirección?
Cuando no sabemos hacia dónde vamos, cualquier tarea parece igual de urgente. Respondemos, resolvemos, cumplimos. Estamos ocupados, si. Pero no necesariamente estamos construyendo la vida que queremos.
Por eso, más que organizar el tiempo, necesitamos construir un GPS interno: una dirección clara que nos ayude a decidir en qué vale la pena (o nuestra alegría) enfocarnos.
La pregunta es simple, aunque potente:
¿Esto que estoy haciendo hoy me acerca o me aleja de la vida que quiero?
Si al GPS no le damos una dirección hacia dónde queremos ir, nos quedaremos sin avanzar o iremos en piloto automático, yendo quizás sólo a lugares conocidos o a donde otras personas nos lleven.
Definir una dirección no es tener todo resuelto. Es empezar a elegir con más conciencia. Porque tomamos decisiones todo el tiempo en qué invertimos nuestras horas, qué priorizamos, qué postergamos. Y en ese dí aa día, muchas veces gana lo urgente (la tiranía de lo urgente, digo yo en mis talleres). Aunque lo urgente, no siempre es lo importante.
Entonces tu GPS interno cobra sentido.
Tu propósito de vida – aunque esté en construcción es el GPS interno que te señala el “para qué”. No hace falta que sea perfecto, hace falta que sea propio. Es lo que da sentido a lo que hacés, más allá del resultado inmediato.
Cuando empezás a definir esa dirección, algo cambia: dejás de hacer por hacer y empezás a elegir. Y eso, con el tiempom transforma todo.
No se trata de hacer más. Se trata de elegir mejor.
Mi ebook Modo Activá tu Potencial nació desde ese lugar: no como una receta, sino como un mapa.
Una invitación a frenar, observar, decidir y avanzar.
Si sentís que el tiempo se te escapa o que estás en automático, quizás no necesitás más horas…sino una dirección más clara.
Tu potencial sigue ahí.
Esperando que lo actives.
Un abrazo vitamina,
@Nat_inspira