Medicina estética y regenerativa: cómo cinco hebras de cabello pueden cambiar la manera de planificar un tratamiento

En este cambio de paradigma, el cirujano plástico Carlos Cutini se posiciona como uno de los impulsores de un enfoque innovador que integra la ciencia, la personalización y la prevención.

Como creador de esta metodología aplicada en su centro EPINOVA, el Dr. Cutini propone una mirada más integral de la medicina, incorporando herramientas que permiten anticiparse a las necesidades del organismo y optimizar los resultados terapéuticos.

Una de estas herramientas, aún poco conocida pero cada vez más relevante, es la evaluación de moduladores epigenéticos a partir de solo cinco hebras de cabello.

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Aunque el término pueda resultar novedoso, su lógica es clara: los moduladores epigenéticos son factores que influyen en la expresión de las funciones biológicas del cuerpo. No modifican el ADN, pero sí condicionan la manera en que el organismo responde a procesos como el estrés, la inflamación, la regeneración tisular o el envejecimiento.

A partir de sus resultados, es posible identificar qué nutrientes específicos necesita cada paciente —como vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas o antioxidantes— para mejorar la calidad de la piel, su capacidad de recuperación y su respuesta ante distintos procedimientos.

Este enfoque parte de una premisa fundamental: la piel no es solo una superficie, sino un órgano dinámico cuya salud depende en gran medida del equilibrio interno del cuerpo. Por eso, al integrar tratamientos estéticos con una estrategia nutricional basada en datos epigenéticos, se logra una intervención más completa, efectiva y adaptada a cada individuo.

En EPINOVA, centro de medicina funcional y regenerativa, esta evaluación se utiliza como complemento de la consulta médicay de la planificación terapéutica. No sustituye el criterio profesional ni las herramientas tradicionales, pero aporta información valiosa para optimizar las decisiones y potenciar los resultados.

Para muchos, los moduladores epigenéticos aún son un concepto nuevo. Sin embargo, su incorporación en la práctica clínica refleja hacia dónde avanza la medicina: hacia tratamientos cada vez más sofisticados, donde no solo importa qué procedimiento se realiza, sino también cómo se prepara el cuerpo para recibirlo y responder de la mejor manera posible.

Dr. Carlos A. Cutini

Cirujano Plástico

www.epinova.com.ar

IG: @epinovaok