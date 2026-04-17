Música para la hipertensión: cuando el sonido también cuida el corazón

Diversas investigaciones en cardiología y neurociencia muestran que escuchar música puede contribuir a reducir la presión arterial, disminuir el estrés y mejorar la adherencia a los tratamientos. No se trata solo de una experiencia emocional. Determinados patrones sonoros —ritmos suaves, tempos lentos y armonías estables— actúan sobre el sistema nervioso autónomo, estimulando el componente parasimpático, asociado a los estados de relajación.

Este efecto se traduce en una disminución de la frecuencia cardíaca y una mejor respuesta vascular. En personas con hipertensión, la exposición a música especialmente diseñada —con frecuencias controladas y sin estímulos abruptos— puede reducir la reactividad vascular y mejorar la calidad de vida.

A diferencia de la música comercial, estas intervenciones tienen un objetivo terapéutico: sincronizarse con el pulso cardíaco en reposo y favorecer el equilibrio hemodinámico.

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Su implementación es simple y accesible. Sesiones diarias de entre 10 y 20 minutos, en un entorno tranquilo, pueden generar beneficios en el corto plazo. Por su bajo costo, se presenta como una estrategia viable tanto en hospitales como en el hogar.

Lejos de reemplazar la medicina convencional, este enfoque la complementa. La música se convierte así en una herramienta que humaniza la práctica médica y promueve un rol más activo del paciente en su propio cuidado. En términos simples, ayuda al organismo a “bajar revoluciones”.

La medicina avanza hacia un modelo más integral, donde las intervenciones no farmacológicas ganan protagonismo. En ese escenario, la música deja de ser un mero fondo para convertirse en parte del tratamiento. Tal vez, el futuro del control de la hipertensión no dependa solo de una pastilla, sino también de lo que elegimos escuchar.

Dr. Luciano Lopiccolo

Médico Cardiólogo

Director del Programa de Rehabilitación Cardiovascular de ICANE Casilda

Ex presidente del Comité de Cardiología del Ejercicio de la Federación Argentina de Cardiología

Instagram: @drlucianolopiccolo

Correo: [email protected]

Artista en Spotify: Luciano Lopiccolo. Playlist recomendada: “Música para la Hipertensión Arterial”