Exportar para crecer: la decisión estratégica que redefine a la PyME argentina

—¿Por qué exportar hoy?

Porque la PyME argentina enfrenta un entorno desafiante: inflación persistente, tasas de interés elevadas, presión fiscal y una demanda interna cíclica. En regiones como el NEA, donde los costos logísticos y financieros tienen mayor impacto, depender exclusivamente del mercado local limita el crecimiento. Exportar permite diversificar ingresos, acceder a mercados más estables y mejorar precios relativos en moneda dura.

—¿Qué implica exportar desde la gestión?

Exportar no es solo una decisión comercial, es una transformación estructural. Obliga a construir sistemas de información confiables, determinar costos con precisión y analizar rentabilidad por producto o unidad de negocio. En sectores como alimentos y economías regionales, este proceso resulta determinante para sostener competitividad en mercados internacionales.

—¿Dónde se originan los principales errores?

En la falta de una estructura económica bien definida. Muchas PyMEs exportan sin conocer su estructura de costos completa, sin incorporar logística, financiamiento o impacto impositivo. Esto genera precios mal definidos, márgenes ficticios y decisiones que aumentan ventas, pero deterioran resultados.

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—¿Cuál es el rol de la consultoría especializada?

Aporta método, criterio y enfoque estratégico. Permite diseñar estructuras de costos adaptadas a mercados internacionales, definir precios consistentes y evaluar la viabilidad de cada operación. Integra variables económicas, financieras e impositivas en un único análisis.

—¿Qué distingue a una PyME que exporta con éxito?

La gestión. No alcanza con vender afuera: es necesario comprender el negocio en profundidad, anticipar escenarios y sostener decisiones en información sólida. La PyME que exporta sin gestión compite. La que exporta con dirección, construye valor.

—¿Conclusión?

En la Argentina actual, exportar con enfoque técnico no es una ventaja: es una condición necesaria. Este enfoque, aplicado en el NEA, es plenamente escalable a PyMEs de todo el país que busquen crecer con bases sólidas.

Iván Acosta — Contador Público | Especialista en Dirección y Gestión de PyMEs (UBA) | Especialista en Auditoría (UNAM Misiones)

Posadas, Misiones

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