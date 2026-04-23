jueves 23 de abril de 2026
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La Universidad de la Cuenca del Plata brinda una amplia oferta de posgrados para 2026

La Universidad de la Cuenca del Plata brinda una amplia oferta de posgrados para 2026
La Universidad de la Cuenca del Plata brinda una amplia oferta de posgrados para 2026 | CONTENT PERFIL

La Universidad de la Cuenca del Plata se posiciona como una de las instituciones de formación académica más actualizada en educación digital, con una propuesta de vanguardia, adaptada al profesional y la demanda laboral actual. En la actualidad la UCP cuenta con más de 1500 estudiantes de especializaciones, maestrías, doctorados, cursos de posgrado y diplomaturas. Durante el 2026, la universidad apuesta a nuevas ofertas de perfeccionamiento, con un cursado tanto presencial como digital y acompañamiento continuo.

Entre las carreras con mayor demanda se encuentran la Especialización en Derecho Penal, Maestría en Teoría y Técnica en Litigación Oral, la Maestría en Psicoanálisis y la Especialización en Nutrición Clínica. Con una promoción de estudio flexible y adaptado a las necesidades de los profesionales, la UCP ha sido pionera en la educación de estudiantes de diversos puntos de Argentina y el exterior. Su propuesta de formación de de posgrado 2026 es:

Facultad de Ciencias de la Salud y Bienestar (FACSA):

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La Especialización en Nutrición Clínica, está dirigida a profesionales de la nutrición que deseen formarse en la comprensión extensa de patologías relacionadas a la nutrición con un enfoque interdisciplinario y estrategias preventivas y terapéuticas basadas en evidencia científica. Asimismo, se destaca por el fortalecimiento de la formación académica en el campo de la docencia, la investigación y la extensión, con el objetivo de perfeccionar los conocimientos con un enfoque en las patologías digestivas, renales y de pacientes con diabetes. Cuenta con una duración de 16 meses y un cursado 100% digital.

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades (FACSO):

La unidad académica cuenta con dos ofertas de posgrados, por una parte la Especialización en Intervenciones Psicoeducativas destinada a profesionales de la psicología y la psicopedagogía con una orientación a brindar herramientas que les permitan construir estrategias de intervención en entornos escolares y de desarrollo de planes institucionales. Cuenta con una duración de 14 meses y un cursado 100% digital.

Por otra parte, ofrece la Maestría en Psicoanálisis, orientada a profesionales de la psicología que posean un interés en desarrollar su formación a través de la investigación y la producción científica. Asimismo, los profesionales podrán adquirir conocimientos en diversas áreas como la clínica psicoanalítica, la neurosis y previsión, el psicoanálisis en niños, entre otros. Cuenta con una duración de 23 meses y con un cursado mixto en sede Corrientes.

Facultad de Ciencias Económicas y Ambientales:

Esta facultad brinda también dos propuestas de posgrados orientadas a profesionales de la economía que busquen expandir sus conocimientos en las áreas de economía y administración financiera. Desde la Especialización en Política Económica Aplicada la UCP ofrece una formación integral en el diseño de políticas económicas, su aplicación y fortalecimiento en el desarrollo de las negociaciones. Cuenta con una duración de 12 meses y con un cursado mixto en sede Resistencia.

Asimismo, cuenta con la oferta de Especialización en Administración Financiera y Control de las Organizaciones Públicas, destinada a profesionales tanto del derecho como de las ciencias económicas que busquen expandir su formación en el desarrollo de las administraciones públicas y la implementación de políticas públicas integrales. Por su parte, brinda también un plan de estudios orientado a la gestión y control de los organismos gubernamentales. Cuenta con una duración de 13 meses y un cursado mixto en sede Formosa.

Facultad de Ingeniería Tecnología y Arquitectura:

La Especialización en Gestión de Calidad e Inocuidad de los Alimentos, busca formar profesionales de las ciencias químicas, ingenieros, médicos y nutricionistas capacitados en la gestión de la calidad de los alimentos y su inocuidad en toda la cadena de producción y comercialización. Asimismo, la carrera de posgrado busca fortalecer el proceso de vigilancia sanitaria, fomentar la implementación efectiva de los sistemas de calidad y contribuir al posicionamiento del país a la vanguardia alimentaria en Latinoamérica. Cuenta con una duración de 14 meses y con un cursado mixto en sede Corrientes.

La unidad académica, en conjunto con la Universidad UFLO, ofrece también el Doctorado en Sistemas Alimentarios Sostenibles, orientado a formar doctores capaces de producir nuevos conocimientos e investigaciones interdisciplinarias con el objetivo de implementar, monitorear y evaluar el impacto de soluciones relacionadas a la nutrición, la alimentación y la legislación alimentaria. Cuenta con una duración de 24 meses y con un cursado 100% digital.

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas:

En la actualidad la facultad brinda seis ofertas de posgrado destinadas a expandir los conocimientos de los profesionales del derecho, desde una perspectiva actualizada e innovadora de la ciencia jurífica.

La Maestría en Teoría y Técnica en Litigación Oral se orienta a la formación de abogados litigantes o en ejercicio de la magistratura con el objetivo de perfeccionar el análisis y la resolución de casos desde una perspectiva de derechos humanos. Asimismo, impulsa a los profesionales a la reflexión acerca de la ética profesional y la responsabilidad social en los sistemas procesales. Cuenta con una duración de 16 meses y un cursado mixto en sede Corrientes.

La Especialización en tributación y fiscalidad internacional, ofrece a los abogados y contadores los conocimientos necesarios para la interpretación de la normativa tributaria a nivel nacional, provincial y municipal. Así también, profundiza acerca de los aportes de la fiscalidad internacional con un abordaje interdisciplinario de las problemáticas globales y el impacto socioeconómico de los sistemas tributarios. Cuenta con una duración de 12 meses y un cursado mixto en sede Corrientes.

La Especialización en Derecho Procesal Constitucional, se orienta a la formación teórica y práctica del derecho procesal con un enfoque en el sistema político-constitucional argentino. Por su parte también, ofrece las herramientas para la profundización del derecho comparado nacional e internacional y la investigación en el acceso a la justicia. Cuenta con una duración de 13 meses y un cursado mixto en sede Resistencia.

La Especialización en Derecho Civil y Comercial, está destinada a profesionales del derecho que deseen profundizar sus conocimientos sobre el ordenamiento jurídico civil y comercial y su impacto desde la unificación. Así también, la UCP se orienta a la promoción y construcción de la ciencia jurídica desde un enfoque colaborativo. Cuenta con una duración de 12 meses con un cursado tanto digital como presencial.

La Especialización en Magistratura y Gestión Judicial, brinda conocimientos de vanguardia en el mundo jurídico, las capacidades de análisis y aplicación de la jurisprudencia nacional y local, desde la perspectiva de los Derechos Humanos. Asimismo, propone a los profesionales un espacio de análisis, debate y reflexión orientada a la continua mejora jurisdiccional. Cuenta con una duración de 12 meses con un cursado tanto digital como presencial.

La Especialización en Derecho Penal, se orienta a la formación de profesionales con conocimientos sólidos de la normativa jurídica penal y jurisprudencia. La carrera de posgrado ofrece las herramientas para un ejercicio destinado al fortalecimiento de la justicia argentina. Cuenta con una duración de 22 meses y un cursado mixto en sede Corrientes, Posadas y Formosa.

Para más información sobre la oferta de posgrados y los requisitos de inscripción, los interesados pueden consultar la página web oficial de la Universidad: www.ucp.edu.ar/posgrados

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