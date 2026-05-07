El petróleo cede hacia los 100 dólares por la expectativa de un acuerdo entre EE.UU. e Irán

Los precios del petróleo volvieron a bajar rozando los 100 dólares el barril este jueves 7 de mayo ante el creciente optimismo de los mercados por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán que permita frenar la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, el alivio financiero todavía convive con una advertencia central: el futuro del Estrecho de Ormuz, paso clave para el comercio mundial de crudo, continúa sin una definición clara.

Según informa Reuters este jueves, el crudo Brent caía 1,5% hasta los US$ 99,82 por barril, luego de haber retrocedido casi 8% en la rueda previa. La baja reflejó la expectativa de que las negociaciones diplomáticas puedan abrir una salida al conflicto, aunque los precios siguen muy por encima de los niveles previos al inicio de la guerra.

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De acuerdo con la agencia, aun después de la corrección reciente, el Brent se mantiene alrededor de 40% por encima del valor que tenía a fines de febrero, cuando comenzó el conflicto. Ese dato explica por qué, pese al alivio de corto plazo, la energía continúa siendo una fuente de presión sobre la inflación global, los costos logísticos y las tasas de interés.

El escenario geopolítico sigue siendo frágil. Reuters indicó que el presidente estadounidense, Donald Trump, anticipó un final rápido de la guerra, mientras Teherán evaluaba una propuesta de paz impulsada por Washington. Sin embargo, el eventual acuerdo dejaría sin resolver demandas clave de Estados Unidos, como la suspensión del programa nuclear iraní y la reapertura del Estrecho de Ormuz.

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En ese marco, los mercados financieros reaccionaron con una lectura favorable. Reuters señaló que el índice global de acciones de MSCI avanzaba 0,23% y se ubicaba en máximos históricos, mientras que las bolsas asiáticas también registraban subas significativas. El Nikkei japonés superó por primera vez los 62.000 puntos, tras reanudarse las operaciones luego de un fin de semana largo.

El economista jefe de Lombard Odier, Samy Chaar, citado por Reuters, sostuvo que “el impulso va en una buena dirección” y que los mercados ya comenzaron a incorporar ese escenario. La caída del petróleo, agregó, contribuye a aliviar la presión sobre los bonos y mejora las valuaciones de las acciones.

Pero el mercado todavía no descuenta una normalización inmediata. Nick Twidale, estratega jefe de mercado de ATFX Global, advirtió en declaraciones a Reuters que los inversores siguen evaluando el “riesgo de ejecución”: es decir, no solo si finalmente se cerrará un acuerdo, sino también cuánto tiempo demoraría en restablecerse el flujo normal de crudo si la tensión baja.

La agencia AFP también reportó este jueves que las capitales y los mercados mundiales aguardaban la respuesta de Irán al último acuerdo propuesto por Washington. Según consigna uno de los cables, el objetivo de la iniciativa es poner fin a la guerra en Medio Oriente y reabrir la principal ruta marítima que sale del Golfo.

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AFP señaló que las bolsas asiáticas se dispararon y que los precios del petróleo bajaron luego de que Trump volviera a afirmar que un entendimiento podía estar cerca, tras “muy buenas conversaciones”. La agencia agregó que Irán comunicó que trasladaría su última posición al mediador Pakistán.

El posible freno en la guerra reconfigura el humor financiero global. Durante marzo, la escalada del petróleo había golpeado con fuerza a los mercados, por el temor a un shock energético de mayor alcance. Desde abril, en cambio, el frágil alto el fuego y la expectativa de un acuerdo impulsaron una recuperación de activos de riesgo, acompañada por mejores resultados corporativos, especialmente en el sector tecnológico.

Para la economía internacional, la clave pasa por saber si la baja del crudo se consolida o si se trata apenas de una pausa dentro de un conflicto todavía abierto. Si el Brent logra sostenerse por debajo de los máximos recientes, podría reducirse la presión sobre combustibles, fletes, alimentos y costos industriales. Pero si Ormuz sigue bajo amenaza o se demoran los flujos marítimos, la prima de riesgo energética podría continuar incorporada en los precios.

En el caso argentino, el dato no es menor. Un petróleo internacional menos tensionado puede ayudar a moderar las expectativas sobre combustibles y costos logísticos, dos variables sensibles para la inflación. Sin embargo, el alivio dependerá de la duración del acuerdo, de la evolución del tipo de cambio y de la política local de precios e impuestos sobre los combustibles.

Por ahora, el mercado opera con una señal positiva, pero no con una certeza. El petróleo baja porque los inversores ven más chances de paz, pero el precio todavía refleja que la guerra dejó una prima de riesgo significativa. La definición de Ormuz será el dato que marque si la corrección del crudo se transforma en una tendencia o si el alivio vuelve a ser transitorio.

Por qué importa el Estrecho de Ormuz

El Estrecho de Ormuz es una de las rutas energéticas más sensibles del mundo. Por allí circula una porción clave del petróleo que sale del Golfo hacia los mercados internacionales. Por eso, cualquier amenaza sobre su funcionamiento impacta de inmediato en el precio del crudo.

En esta crisis, el mercado no solo mira si Estados Unidos e Irán alcanzan un acuerdo político. También evalúa si ese entendimiento garantiza la reapertura plena de la ruta marítima y la normalización de los embarques. Esa diferencia explica por qué el petróleo cae, pero todavía no vuelve a los niveles previos a la guerra.

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