Trump prometió reanudar los bombardeos contra Irán si no reabre el Estrecho de Ormuz

El presidente Donald Trump prometió reanudar los bombardeos sobre Irán si Teherán no accede a permitir el libre paso por el estrecho de Ormuz.

“Si no aceptan, comienzan los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, escribió el presidente en su sitio de redes sociales.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Trump ha prometido repetidamente, y luego retirado, amenazas de bombardeos en un intento por obligar a Teherán a reabrir el paso clave.

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El petróleo se desplomó y las acciones se dispararon el miércoles ante reportes de que EE.UU. e Irán podrían estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto.