miércoles 06 de mayo de 2026
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ORIENTE MEDIO

Trump prometió reanudar los bombardeos contra Irán si no reabre el Estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos prometió reanudar los bombardeos sobre Irán si Teherán no accede a permitir el libre paso por el estrecho de Ormuz.

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Irán. El conflicto es atravesado por una tregua inestable y negociaciones. | cedoc

El presidente Donald Trump prometió reanudar los bombardeos sobre Irán si Teherán no accede a permitir el libre paso por el estrecho de Ormuz.

“Si no aceptan, comienzan los bombardeos y serán, lamentablemente, de un nivel e intensidad mucho mayores que antes”, escribió el presidente en su sitio de redes sociales.

Desde el inicio de la guerra con Irán, Trump ha prometido repetidamente, y luego retirado, amenazas de bombardeos en un intento por obligar a Teherán a reabrir el paso clave.

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El petróleo se desplomó y las acciones se dispararon el miércoles ante reportes de que EE.UU. e Irán podrían estar cerca de un acuerdo para poner fin al conflicto.

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