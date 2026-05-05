Crisis de deuda en Brasil: alrededor de 8 millones de empresas en mora

Basta con echar un vistazo al mercado bursátil para pensar que todo va bien en la economía brasileña. El Ibovespa se ha disparado más que cualquier otro índice importante de América durante el último año: aproximadamente un 60% en dólares, según los últimos datos.

Pero en las oficinas ejecutivas, las tiendas de barrio y cafés de todo el país, el panorama es mucho más sombrío. Con los costos de endeudamiento cerca de un máximo en dos décadas y el crédito cada vez más escaso, un número históricamente alto de empresas lucha por mantenerse en funcionamiento.

Hay incertidumbre sobre la candidatura de Lula para la reelección en Brasil

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El ejemplo más reciente y destacado de una empresa que enfrenta una creciente presión financiera se produjo la semana pasada, cuando la operadora hospitalaria Kora Saúde Participações SA solicitó una reestructuración extrajudicial de deuda. Es el mismo destino que habían sufrido semanas antes dos pesos pesados corporativos: la productora de biocombustibles Raízen SA y la cadena de supermercados Companhia Brasileira de Distribuição.

Gran parte del impacto ha recaído sobre empresas más pequeñas, un grupo que impulsa casi 30% de la mayor economía de América Latina. Más de ocho millones de ellas están ahora atrasadas en sus pagos de deuda.

En muchos sentidos, dicen expertos, el ajuste de cuentas era inevitable, una consecuencia natural del auge de endeudamiento desatado por la pandemia. Para el presidente Luiz Inácio Lula da Silva llega en el peor momento posible. Crece la preocupación de que las dificultades de las empresas empiecen a propagarse por la economía en general justo cuando Lula hace su último llamado a los votantes para que lo reelijan en octubre. Empatado con el candidato opositor en las encuestas, Lula ha comenzado a desplegar medidas para proteger a los hogares de los efectos de contagio.

“Esto es esencialmente la resaca de la pandemia”, dijo Rafael Nogueira, socio director de Chimera Capital. El repunte bursátil es engañoso, dijo, porque el mercado está dominado por un puñado de empresas poderosas.

“Las empresas medianas que forman la columna vertebral de economía de Brasil no necesariamente cotizan en bolsa, y muchas de ellas ahora están excluidas de los mercados de capitales”, dijo Nogueira.

Cuando los responsables de la política monetaria redujeron los costos de endeudamiento a un mínimo histórico durante la pandemia, las empresas se volcaron a los préstamos —que en Brasil suelen tener tasa flotante—, a veces para sobrevivir, pero a menudo para financiar una expansión agresiva. Ahora, con tasas de dos dígitos y un crecimiento económico que no logra seguir el ritmo, más empresas tienen dificultades para refinanciar sus obligaciones.

Una cifra récord de 8,9 millones de empresas tienen pagos de deuda en mora, por un total de cerca de 213.000 millones de reales a marzo, según el proveedor de datos Serasa Experian. La gran mayoría son firmas más pequeñas.

Hasta ahora, la confianza del consumidor y el empleo resisten, y los inversionistas no ven preocupaciones sistémicas. El salto en los precios del combustible como resultado de la guerra de Irán ha sido positivo para algunos de los grandes productores de materias primas del país, atrayendo inversión extranjera y ayudando a llevar al Ibovespa a un récord el mes pasado.

Pero los mayores costos de la energía dificultan que el banco central reduzca las tasas lo suficiente como para mejorar de forma significativa la situación de los prestatarios. La semana pasada, los responsables de la política monetaria recortaron su tasa clave en un cuarto de punto por segunda reunión consecutiva, a 14,5%, al tiempo que señalaron que una mayor flexibilización no está asegurada en medio de una inflación que se acelera.

La política monetaria debe mantenerse restrictiva, ya que las expectativas de inflación se han desanclado en horizontes más largos, en particular 2028, dijeron los banqueros centrales en las actas de su decisión de tasa del 29 de abril, publicadas el martes.

“Es demasiado pronto para afirmar que ya vimos el peor momento” en cuanto al número de empresas que buscan protección judicial, dijo Camila Abdelmalack, economista jefe de Serasa Experian. “Los recortes de tasas que actualmente se descuentan son insuficientes para impulsar una reversión en el mercado crediticio”.

Las tasas altas también presionan a los hogares, que destinan cerca de 30% de sus ingresos a pagos de deuda, alrededor del nivel más alto de la última década, según datos del banco central. El gobierno acaba de presentar un programa para renegociar la deuda de los hogares, que ofrece tasas más bajas y descuentos de entre 30% y 90% sobre el monto total de la deuda, entre otras medidas.

“Compararía la situación de las familias con la de las empresas pequeñas y medianas”, dijo João Mário Santos de França, investigador del Instituto Brasileño de Economía, una unidad de la Fundación Getulio Vargas (FGV).

La ola de empresas con dificultades llega cuando el presidente Lula ha visto desaparecer su ventaja en las encuestas sobre el senador de derecha Flávio Bolsonaro en medio de una inflación persistente y un crecimiento lento. Anteriormente este año, Lula convocó a empresas involucradas en las conversaciones para rescatar a Raízen, lo que señaló su preocupación por las consecuencias para la confianza de los inversionistas y la economía.

Aunque el gobierno sigue de cerca el aumento del estrés corporativo, los funcionarios son reticentes a intervenir directamente, y el ministro de Hacienda, Dario Durigan, dijo que las empresas muy endeudadas deberían negociar con sus acreedores.

Alta presión

En Chimera Capital, empresa especializada en préstamos a empresas en dificultades, Nogueira dice que ve como la línea entre prestatarios solventes y en dificultades empieza a difuminarse.

Últimamente, ha recibido consultas de empresas en mejor situación financiera a las que los bancos han rechazado.

“Eso no debería ocurrir”, dijo. “Nuestro dinero está destinado a situaciones de crisis”.

Las empresas que asumieron fuertes cargas de deuda en 2020 y 2021, después de que el banco central redujera su tasa Selic de referencia a 2%, ahora están en aprietos a medida que los mayores costos de endeudamiento consumen una mayor parte de su efectivo. Y no se espera que la presión disminuya de forma marcada pronto, ya que los economistas anticipan que la Selic se mantendrá por encima de 10% hasta 2027.

Ese contexto resume lo que enfrenta Kora Saúde. Se expandió cuando las tasas estaban cerca de sus mínimos, adquiriendo operaciones en varios estados y casi duplicando sus ingresos en los últimos cinco años.

Pero ahora, su estructura de capital está “desequilibrada”, dijo Alexandre Augusto Olivieri, director financiero y de relaciones con inversionistas de Kora, en respuesta a preguntas por escrito.

Para casi 6.000 empresas, la presión ha llegado al punto de que, a fines de marzo, estaban sometidas a lo que se conoce como recuperación judicial —una forma de reestructuración supervisada por tribunales—, el nivel más alto en las cifras de RGF & Associados que comienzan en 2023.

La presión, aunque preocupante, todavía se percibe más como una contracción crediticia acotada.

Pero a medida que más empresas se ven agobiadas por la carga de la deuda, recortan inversiones, reducen su presencia y retrasan los pagos en las cadenas de suministro, algunos aluden a la amenaza de una espiral negativa que erosiona los ingresos, debilita la demanda y aumenta la presión sobre la economía.

“Estamos en medio de una tormenta”, dijo Flávio Málaga, socio de la firma asesora Málaga & Associados. “Las altas tasas de interés están consumiendo todo lo que generan las empresas”.