Juan Darthés: la Justicia dejó firme la condena de seis años

El tribunal Regional Federal de la 3ra región de Brasil rechazó la admisibilidad de los dos recursos presentados por la defensa de Juan Darthés y confirmó la sentencia en régimen semiabierto.

El caso inició en 2018 cuando la actriz denunció los hechos ocurridos en 2009, durante una gira de la obra de Patito Feo en Nicaragua, cuando ella tenía 16 años y él 45.

La Justicia de Brasil ratificó la condena a Juan Darthés por violación

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El fallo reafirma que la violencia sexual ya fue probada y que, en esta etapa, no corresponde volver a discutir los hechos ni las pruebas, que ya fueron valorados por la Justicia y que sostuvieron la condena de Juan Darthés a 6 años de prisión en régimen semiabierto por la violencia sexual contra Thelma Fardin.

Ahora el actor debe cumplir la pena en una modalidad que le permite salir durante el día y dormir en la cárcel.

Después de la resolución, Thelma Fardin agradeció el apoyo en sus redes sociales y escribió “ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerles a cada persona que me apoyó en este proceso”.

Se reanudó el juicio contra Juan Darthés

Amnistía Internacional celebró la decisión judicial y consideró que “la resolución constituye un nuevo paso decisivo en un proceso judicial histórico por violencia sexual y reafirma la importancia de escuchar a las víctimas, investigar con debida diligencia y juzgar con perspectiva de género”.

La historia del caso

En mayo de 2023, un tribunal de primera instancia absolvió a Darthés, pero la decisión fue apelada y luego revocada el 10 de junio de 2024, cuando dictaron la condena de seis años.

Diez meses después, con la intervención de nuevos jueces, la sentencia quedó ratificada por el Tribunal Regional Federal de San Pablo, con el voto favorable de cinco jueces.

Este caso sentó precedentes en materia de cooperación internacional. Tres Ministerios Públicos Fiscales, los de Nicaragua, Brasil y Argentina, colaboraron para llevar adelante el juicio.

Thelma Fardin fue sometida reiteradas veces a declaraciones, indagatorias y pericias. Tras el fallo de este martes 5, la actriz expresó, “Nosotras ganamos muchas veces, en el 24, en el 25 y ahora en el 26. Y esta vez que le rechazan los últimos dos recursos en las cámaras más altas de Brasil, en este juicio que fue eterno, que duró ocho años, estoy sola en mi casa y no sé qué hacer y le mando mensajes a la gente que quiero y lo que me sale es agradecer".

"Le quiero contar a toda esa gente, porque lo que necesito hacer es agradecerles, porque si yo gané y si ganamos todas, es gracias a un montón de gente de cerca, de lejos, que sabe que me sostuvo y que no lo sabe, pero que también me sostuvo desde lo más, más, más profundo de mi corazón a todo el mundo. Gracias a todos por estar ahí. Gracias”, cerró.

RG