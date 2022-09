La actriz argentina Thelma Fardin llevó a la justicia al ex galán de telenovelas, Juan Darthés, acusándolo de violación por un presunto hecho ocurrido en Nicaragua en 2009 cuando ella tenía 16 años. En ese momento, ambos formaban parte del elenco de la tira infantil Patito Feo y se encontraban de gira en ese país.

Con un relato escalofriante, la artista contó cómo fue el instante cuando padeció el abuso por parte del actor. Acompañada del Colectivo Actrices Argentinas, el día 11 de diciembre de 2018, Fardín difundió un video donde relata lo sucedido con el lema “Mirá cómo nos ponemos”, frase que habría utilizado Darthés en el hecho.

A pocos días de la denuncia, el actor se sentó en un mano a mano con Mauro Viale y confesó: "Yo estoy muerto. Quiero que la gente sepa que estoy muerto. Dos veces no me pueden matar. Lo único que me interesa a mi es decir mi verdad. Yo nunca violé a nadie, ni nunca acosé a nadie. Ella golpeó la puerta de mi habitación porque quería cambiar una tarjeta, yo la saqué de la pieza. Le dije 'qué te pasa, vos tenés novio'. Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella. ¿Cómo puedo hacer una cosa así? No sé qué piensa ella. No tengo idea por qué lo hace".

Tras desatarse un verdadero escándalo alrededor de Darthés, el hombre decidió mudarse junto a su familia a Brasil, en la zona de Barra de Tijuca, uno de los barrios más lujosos de Río de Janeiro. A raíz de esta situación, el proceso judicial es histórico porque es la primera vez que tres ministerios públicos fiscales de tres países, Argentina, Brasil y Nicaragua, colaboran en esta instancia de violencia sexual. La actriz se sometió a pericias en estos tres lugares.

"Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna" (Thelma Fardin)

Cuando el juicio empezaba a transitar por buen camino, el 7 de febrero de este año un tribunal federal de San Pablo decide anularlo y determinó por mayoría que debe realizarse en un tribunal estatal, y no en uno de competencia federal.

Este jueves se reanudó el juicio en tierras brasileras a pesar de los pedidos de la defensa del acusado para suspenderlo. Es en esta etapa donde deberán declarar los testigos presentados por Juan y el 20 de octubre próximo será él quien se sentará frente al juez por primera vez.

El descargo de Thelma Fardin en las redes

En un video publicado en redes sociales, la actriz expresa: “Nos enteramos que otra vez Darthés y su defensa hicieron una presentación para intentar suspender las audiencias que se reanudarían este jueves. Voy a intentar hablar sin enojarme, cosa que es difícil porque estoy cansada porque juegan a eso, a cansarte” y agregó “contrató al abogado más caro de Brasil… ¿De dónde salen los recursos? Es un tipo conocido por ser quien defiende a los poderosos de Brasil, políticos y gente que busca impunidad, como quiere Darthés, porque no quiere presentarse ante la Justicia. Contradictorio porque dijo que sí, que quería”.

Thelma contó en este material audiovisual que “el escrito dice que para él (Darthés) no sería sano declarar y que sería importante preservar su integridad psíquica… ¿Y la mía? ¿Y la de las víctimas?” y siguió: “Yo declaré cinco horas en una situación tortuosa, cinco horas, eso no vale. Me hicieron un sin fin de pericias en Nicaragua, en Argentina y en Brasil, a él ninguna. Pero la integridad que hay que preservar es la suya. Es muy violento. El proceso está siendo violento”.

