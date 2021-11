Comienza el juicio contra Juan Darthés por la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardín

Este martes en Brasil a las 14 horas comienza el juicio impulsado por Thelma Fardín contra Juan Darthés por abuso sexual. La actriz declarará de forma virtual ante el juez Ali Mazloum desde la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), según informó Noticias Argentinas.

Actualmente, la causa se encuentra bajo secreto de sumario y por esto mismo no será pública. Se realizará en Brasil (país en donde se instaló el actor) a pesar de que los hechos denunciados ocurrieran en Nicaragua, esto debido a un acuerdo de cooperación entre ambos países para permitir que la justicia brasileña lleve adelante el juzgamiento y el cumplimiento de una eventual condena.

Juan Darthés enfrenta juicio en un mes por el caso Thelma Fardin

El proceso contará con once testigos que darán declaración de forma virtual ante los Tribunales de San Pablo, entre ellos Calu Rivero y Anita Co, quienes también denunciaron al actor años antes por casos de acoso sexual (Calu Rivero) y abuso sexual (Anita Co).

Según informó Télam, Fardín indicó que "afortunadamente tanto Calu como Anita son testigos dado que también son víctimas de diferentes tipos de abuso de esta persona y, además, fueron llevadas a sede judicial, una en lo penal y otra en lo civil y él las hostigó en la justicia denunciándolas por calumnias e injurias y daños y perjuicios cuando ellas fueron sus víctimas".

"Es una manera de que ellas puedan contar su historia que suma a mi caso particular pero que también suma a la causa de todas, porque es la posibilidad de poder dejar nuestra palabra en un espacio de legalidad", añadió la actriz.

El duro comunicado de Actrices Argentinas a días del juicio oral contra Juan Darthés

La actriz de Patito Feo destacó "la posibilidad de que tres ministerios (públicos fiscales) de tres países (Argentina, Brasil y Nicaragua) diferentes validen mi palabra y den lugar a que lleguemos a esta instancia judicial (...) Lo fundamental es que la justicia realmente me escuche y haga algo con mi testimonio".

Eilyn Cruz, abogada de Fardín, le comunicó a Télam que "se van a presentar elementos de prueba con lo cual se va a demostrar la culpabilidad de Darthés. Es un caso sin precedentes en el que Thelma rompió el silencio como víctima y lo logró encaminar pese a todos los obstáculos".

Según indican fuentes judiciales, Mazloum podría dictar sentencia a principios de 2022, luego de terminar con las audiencias de todos los involucrados.

