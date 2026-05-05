Ecuador busca acceder a los mercados internacionales de bonos en medio del alza del petróleo

Ecuador busca acceder a los mercados internacionales de bonos por segunda vez este año, aprovechando su condición de exportador de petróleo y sumándose a la ola de endeudamiento en mercados emergentes.

El país sudamericano planea ofrecer más títulos con vencimiento en 2034 y 2039 que colocó por primera vez en enero, según un comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas. Ecuador contrató a BofA Securities y Citigroup para organizar una llamada con inversionistas el martes, de acuerdo con personas familiarizadas con el asunto, que pidieron anonimato porque la información no es pública.

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La colocación de US$4.000 millones en bonos realizada en enero marcó el regreso de Ecuador a los mercados globales tras reestructurar su deuda en 2020.

Ecuador figura entre los emisores de mercados emergentes que esta semana ponen a prueba el apetito de los inversionistas por nueva deuda. El aumento de los precios del petróleo por la guerra en Irán y las interrupciones en la oferta han beneficiado al país, dada su condición de exportador, mientras que también se ha visto favorecido por sus vínculos con la administración de Donald Trump.

“El próximo catalizador es que Ecuador logre una consolidación fiscal más sólida en 2026, lo que se ve favorecido por precios más altos del petróleo”, escribieron analistas de Morgan Stanley en una nota el mes pasado. “Ecuador sigue siendo una historia crediticia muy positiva”.

Los bonos en dólares de Ecuador han generado una rentabilidad cercana al 5% en lo que va del año, uno de los mejores desempeños entre los mercados emergentes, según datos compilados en un índice de Bloomberg.